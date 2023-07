Giffoni Experience, il programma completo della 53esima edizione

Indispensabili per la crescita delle comunità e per lo sviluppo dei territori, per innescare il cambiamento, far circolare idee, alimentare emozioni, condividere valori. È questo il tema della 53esima edizione del Giffoni Film Festival che ha scelto di iniziare il suo racconto in uno degli spazi più suggestivi della Campania, la Casina Vanvitelliana di Bacoli (Na), dove questa mattina è stato presentato il programma del festival, previsto dal 20 al 29 luglio. La struttura settecentesca, più volte utilizzata come set dal cinema e dalla tv, ha ospitato il live show corale che ha segnato l'inizio di questo nuovo viaggio tra i giovani e per i giovani, come sempre i protagonisti assoluti. La Regione Campania è il principale partner di Giffoni, alla quale si aggiunge il sostegno del Ministero della Cultura.

Alla presenza di oltre 100 giffoner, il team ha illustrato le varie sezioni del programma, attraverso una serie di collegamenti da alcuni luoghi simbolo: l'Antro della Sibilla Cumana, il Tempio di Nettuno di Paestum, Riccione dove è in corso Cinè – Le Giornate Professionali di Cinema, la comunità di alloggio per minori stranieri non accompagnati Casa di Giona di Scafati e la Multimedia Valley di Giffoni. Ad accompagnare, tra gli altri, questo viaggio, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione; il direttore e fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi; il direttore generale Jacopo Gubitosi; il direttore artistico Luca Apolito; l’Assessore della Regione Campania al Turismo Felice Casucci; il presidente dell’ente Giffoni Experience Pietro Rinaldi; in collegamento Erri De Luca che ha ideato l'immagine di #Giffoni53; il Generale Carmine Masiello, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa; l’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli, la direttrice del parco archeologico di Paestum e Velia Tiziana D'Angelo, l’Amministratore Delegato e Vice Presidente di Medusa Film Giampaolo Letta, il General Manager di Ciné Remigio Truocchio e i vari dipartimenti di Giffoni.

“Oggi scriviamo un’altra pagina che mette in evidenza ancora di più l’impegno che tutti noi dobbiamo promuovere per sostenere gli adolescenti in difficoltà - ha spiegato il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi - Voglio ricordare a tutti voi quel famoso testamento umano e morale che ci affidò nel 1982 Francois Truffaut. Quella frase scritta a mano “fra tutti i festival del cinema quello di Giffoni è il più necessario”, oggi irrompe dopo 41 anni in questo nostro incontro e nelle iniziative che si svilupperanno durante l’evento. Al necessario, aggiungiamo “Indispensabile”. Le cronache, le notizie, i fatti luttuosi e drammatici ai quali assistiamo a volte impietriti e che coinvolgono sempre più spesso minori, ci spingono sempre di più a fornire strumenti di lettura, di condivisione a generazioni che vivono solo il loro piccolo mondo a volte turbato ma che devasta loro stessi e gli altri. Giffoni fa la sua parte da oltre mezzo secolo dove la luce, la bellezza, l’energia positiva che contamina tutti in queste generazioni è un forte antidoto alla noia, alle violenze inutili”.

Jacopo Gubitosi, direttore generale di Giffoni, analizza i dati: “Questa è una edizione coraggiosa ed ambiziosa: 150 opere in concorso da 35 nazioni, compresa l’Italia, e 50 fuori concorso; 320mila persone – il pubblico atteso tra il 20 e il 29 luglio; 250 i giovani di Giffoni IMPACT! che incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura, imprenditoria, sport; 5 anteprime di cui 4 mondiali e 1 nazionale; 20 eventi speciali; 20 artisti musicali e 10 showcase live. E poi c’è il Village che comprenderà tantissime attività per le famiglie: dall’animazione, ai laboratori passando per il tanto atteso Giffoni Food Show; 30 innovatori nella sezione Dream Team; 18 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende; Oltre 40 protagonisti delle più importanti aziende italiane e internazionali. Prevediamo, inoltre, di raggiungere 600 milioni di potenziali contatti attraverso i media tradizionali e i social. Infine il numero più importante, quello che ci sta più a cuore. Dopo un grande lavoro di coordinamento, organizzazione e rivisitazione dei nostri spazi, quest’anno saranno 6500 i giurati appartenenti alle sezioni provenienti da 22 nazioni. Si rinnova anche quest’anno il tradizionale rituale dell’ospitalità dei giurati italiani e stranieri nelle famiglie del territorio”.

“È sempre una grande emozione presentare una nuova edizione di Giffoni - dichiara Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience - quest’anno lo facciamo in un luogo ricco di fascino e di suggestione a conferma di come Giffoni, edizione dopo edizione, non ha mai perso la voglia di essere fortemente connesso alla Campania, al proprio ambito regionale. Non posso non ringraziare per questo Claudio Gubitosi che continua ad avere intuizioni in grado di far crescere questa scintilla che non si spegne mai, ma che, anzi, ha saputo rappresentare e ancora rappresenta un riferimento saldissimo per i nostri ragazzi. Io non posso far altro che dire a tutti che non vediamo l’ora di avervi con noi a Giffoni, dal 20 luglio. Non vediamo l’ora di accogliere le migliaia di giurati che parteciperanno a questa edizione, insieme alle loro famiglie. Indispensabili è il tema di quest’anno come lo sono i nostri ragazzi, pezzi unici di un sogno collettivo chiamato Giffoni".

“È veramente emozionante presentare questa edizione di Giffoni in un luogo densò di storia e di cultura. Qui c’è una suggestione fortissima, quella dell’Antro della Sibilla dove per millenni su è venuti in cerca di risposte. A Giffoni invece i nostri giovani arrivano in cerca di domande perché è questa la nostra missione, stimolare il dibattito e il confronto”, il commento di Luca Apolito, direttore artistico di Giffoni.

Alla mattinata ha preso parte anche Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania. "Sento di dovervi ringraziare per questo progetto che oggi presentate, per la sua natura variegata, perché siete capaci di raccontare tante storie e di soffermarvi su tanti argomenti. Vi chiedo di non spegnere mai l'attenzione sulle fragilità, sulla territorialità e sull'accoglienza. Ecco perché Giffoni rappresenta una grande opportunità per la Regione Campania. Giffoni è un modello di riferimento per i ragazzi e per tutti coloro che vogliono indagare le relazioni tra arte, cultura ed ospitalità. È per tutto questo che sono davvero ammirato. Ai ragazzi dico di evolversi sempre, di seguire l'esempio di Giffoni che ha saputo creare le condizioni oggettive di speranza, ha saputo costruire il coraggio della speranza. Giffoni ha rappresentato, infine, uno strumento ante litteram per contrastare lo spopolamento delle aree interne. È per tutti questi motivi che la Regione Campania è accanto a Giffoni".

"Ringrazio Giffoni per aver scelto la nostra straordinaria città. Siamo in un luogo straordinariamente bello. Il fatto che avete pensato a Bacoli è per noi motivo di orgoglio perché significa darci una vetrina nazionale ed internazionale come del resto fa in ogni occasione la Regione Campania - le parole di Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli -. La nostra Casina Vanvitelliana è ovunque come simbolo della nostra Regione. Qui è nato tutto, da qui tutto è partito. E sono felice che proprio qui oggi presentiamo un evento straordinario nato dalla mente dell'uomo che ha compreso come anche in quel luogo si poteva creare qualcosa che avesse un rilievo internazionale. Noi flegrei siamo assuefatti al bello ma spesso dimentichiamo che la prima risorsa sono i cittadini che vivono i Campi Flegrei. Anche noi possiamo realizzare qualcosa di straordinario come lo è Giffoni. Dobbiamo contribuire a realizzare cose straordinarie. Voglio ricordare che proprio il 5 luglio di 39 anni fa Diego Armando Maradona si presentava al San Paolo di Napoli. Disse che era venuto a Napoli per rendere felici i bambini. A distanza di 39 anni, mi sembra che ci sia una perfetta sintonia con quello che facciamo qui oggi. Il nostro obiettivo deve essere quello di realizzare tanti Giffoni in ogni angolo della nostra terra".

Carmine Masiello, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa ha illustrato le attività che la Difesa realizzerà in occasione di #Giffoni53. "Sono fortemente legato a Giffoni. Ho partecipato la prima volta 12 anni fa e ho avuto la bellissima occasione di interloquire con i ragazzi. Quando ho saputo del tema di quest'anno, Indispensabili, ho pensato subito ai giovani che affollano il festival che ne sono lo spirito più profondo, rappresentando innovazione e futuro. Hanno bisogno del nostro aiuto per diventare cittadini di domani. Così come indispensabili sono i valori su cui si fonda il nostro Paese. Giffoni è uno spazio di condivisione e di idee in cui si raccontano e condividono storie, esperienze e passioni".

"Giffoni ha tante eccellenze ma ha soprattutto un monumento vivente che è Claudio Gubitosi – le parole di Giuseppe Marrandino, assessore con delega ai rapporti con il Festival del comune di Giffoni Valle Piana -. Quella di quest'anno sarà sicuramente un'edizione splendida. Ci stiamo preparando al meglio per ospitare questa marea colorata che insieme alle loro famiglie inonderà le strade della nostra città. Sento di ringraziare le famiglie di Giffoni che in questi giorni ospiteranno i giurati. Questo è uno dei punti di forza del festival. Con Giffoni Film Festival abbiamo una sinergia molto costruttiva come testimoniato dai tanti cantieri aperti e dalle tante opere realizzate in questi anni che hanno dato vita ad una forte trasformazione del territorio"

I FILM IN CONCORSO

Nuove generazioni e social network, amore per l’ambiente, genitori e figli, sogni e ostacoli da superare: sono alcuni dei temi affrontati dalle opere in concorso. Sono state oltre 4mila le produzioni in preselezione che il team di Giffoni ha valutato con grande attenzione per offrire, come di consueto, il meglio del cinema internazionale ai suoi ragazzi. I film saranno visionati e valutati dalle giurie di Giffoni: oltre 6500 giovani provenienti da 30 nazioni. Saranno loro a decretare i vincitori del Gryphon Award. Il catalogo dedicato ai film è consultabile al sito www.giffonifilmfestival.it

ANTEPRIME



L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI: IL 20 LUGLIO L’ANTEPRIMA DI APERTURA DI #GIFFONI53 CON L’ESORDIO ALLA REGIA DI CLAUDIO BISIO

Il 20 luglio sarà presentato in anteprima a Giffoni, alla presenza di Claudio Bisio, che ne firma anche la regia, e dei giovanissimi Alessio Di Domenico, Carlotta De Leonardis, Lorenzo Mcgovern Zaini e Vincenzo Sebastiani, L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, il film che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre, distribuito da Medusa Film. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Il 16 ottobre quest’ultimo viene portato via dai tedeschi insieme ad oltre mille persone del Ghetto. Grazie al padre Federale di Italo, i tre amici credono di sapere dov’è e, per onorare il “patto di sputo”, decidono di partire in segreto per convincere i tedeschi a liberare il loro amico. I tre bambini non sono del tutto soli, due adulti partono per riportarli a casa: Agnese, suora dell’orfanotrofio in cui vive Vanda, e Vittorio, fratello di Italo. Lei cristianamente odia la violenza e lui è un eroe di guerra fascista: sono diversi e, al contrario dei bambini, lo sanno benissimo infatti litigano tutto il tempo. Il doppio viaggio dei bambini e degli adulti nell’Italia lacerata dalla guerra sarà gioco e terrore, poesia fanciullesca e privazioni, scoperta della vita e rischi di morte: un’esperienza capace di imprimere il suo sigillo su tutti i personaggi coinvolti, cambiando la coscienza dei singoli e le loro relazioni. Fino al sorprendente ma in fondo purtroppo logico, finale. Il film, tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei - edizioni e/o è una coproduzione italo francese Solea, Bartlebyfilm, Rosebud Entertainment Pictures, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video. È prodotto da Sandra Bonzi, Claudio Bisio, Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone ed è coprodotto da Angelo Laudisa.

“NOI ANNI LUCE” IN ANTEPRIMA IL 23 LUGLIO A #GIFFONI53 GRAZIE A NOTORIOUS PICTURES CON CAROLINA SALA, ROCCO FASANO, LAILA AL HABASH E IL REGISTA TIZIANO RUSSO

Verrà presentato in anteprima al Festival il 23 luglio, il teen-drama Noi anni luce di Tiziano Russo, prodotto e distribuito da Notorious Pictures, con protagonisti Carolina Sala e Rocco Fasano, al fianco di Caterina Guzzanti, Fabio Troiano, Adalgisa Manfrida e la celebre cantante Laila Al Habash, al cinema dal 27 luglio. Nel film anche il brano originale Mi piace molto del popolarissimo cantautore Aiello. A raccontare in anteprima il film ai giurati e a rispondere alle loro curiosità saranno proprio i protagonisti: Carolina Sala, Rocco Fasano, Laila Al Habash, oltre al regista Tiziano Russo. Noi anni luce racconta la storia di Elsa, una ragazza di 17 anni che, all’improvviso, scopre di essere affetta da leucemia. La sua unica possibilità di salvarsi è un trapianto di midollo, ma il solo a poterglielo donare è suo padre che non ha mai conosciuto. Inizia così un viaggio on the road alla ricerca dell’uomo che può salvarle la vita. Ad accompagnarla c’è Edo (interpretato da Rocco Fasano), un ragazzo conosciuto in ospedale affetto dalla stessa malattia della ragazza. Non sembra esserci nulla che accomuni i due tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto.

IL 24 LUGLIO, IN ANTEPRIMA MONDIALE A GIFFONI, IL FILM DI ANIMAZIONE CHE RIPERCORRE LA VITA DEL GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Sarà presentato in anteprima assoluta il film di animazione LE STELLE DI DORA – LE SFIDE DEL GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. A incontrare gli oltre 6500 juror, per discutere del progetto che ripercorre le tappe umane e professionali di un uomo che la lasciato il segno, il 24 luglio ci saranno Francesco Pannofino, Domitilla D’Amico, Raffaele Tedesco che fanno parte del cast e i registi Ciaj Rocchi e Matteo Demonte. In occasione del quarantennale dell'eccidio di via Carini a Palermo, lo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, avevano ideato una graphic novel per narrare la storia del generale Dalla Chiesa rivolgendosi in particolare ai giovani delle scuole superiori. Il successo dell'opera ha quindi portato all'idea di coinvolgere un pubblico ancor più giovanile (10-14 anni) grazie a un prodotto cross-mediale, rappresentato da un film di animazione. Le stelle di Dora - Le sfide del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa narra quindi la vita, le gesta e anche il lato più personale di Dalla Chiesa, in particolare il suo legame con la moglie Dora, compagna per oltre 40 anni e madre dei suoi tre figli. A Dora il generale dedica una fitta corrispondenza che continuerà anche dopo la morte di lei, in forma di diario privato: e sono proprio le “stelle di Dora” a dare il titolo al film.

LA CASA DEI FANTASMI IN ANTEPRIMA ITALIANA A #GIFFONI53: IL 27 LUGLIO LA PROIEZIONE DEL FILM DISNEY CHE SARÀ NELLE SALE ITALIANE DAL 23 AGOSTO

La Casa dei Fantasmi è il titolo della nuova avventura Disney che arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 agosto ma i juror di Giffoni, provenienti da oltre trenta nazioni, potranno vederlo in anteprima il 27 luglio nell’ambito della 53esima edizione del festival. Sarà un’occasione straordinaria, destinata non solo ai giurati ma a tutto il pubblico del festival che avrà la possibilità, con una doppia proiezione, di vivere in esclusiva questa avventura da brividi. Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, il film Walt Disney Pictures La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Diretto da Justin Simien (Bad Hair, Dear White People) da una sceneggiatura di Katie Dippold (Corpi da reato, Ghostbusters), il film è interpretato da un cast comico d’eccezione che include LaKeith Stanfield (Cena con delitto – Knives Out), Tiffany Haddish (Bad Trip), Owen Wilson (Loki), Danny DeVito (Jumanji: The Next Level), Rosario Dawson (Zombieland - Doppio colpo), Chase W. Dillon (La ferrovia sotterranea), Dan Levy (Schitt's Creek), con i vincitori dell’Academy Award® Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) e Jared Leto (House of Gucci). Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin). Nick Reynolds (Easter Sunday) e Tom Peitzman (Il re leone) sono i produttori esecutivi.

EVENTI SPECIALI

21 LUGLIO - MUSIC DISTRACTION CON DEAKIDS

Il 21 luglio arriva a Giffoni MUSIC DISTRACTION, il game show musicale di DeAKids (canale 601, Sky), che con tutti i suoi protagonisti conta oltre 11.8 milioni di follower, dal giovane talentuoso conduttore Gabriele Vagnato ai sei influencer che si sfidano in ogni puntata: Nicholas Goldoni, Nicole Micoli, Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Matteo Valentini e la new entry Kiro Ebra. MUSIC DISTRACTION quest’estate sara’ anche in tour con il Music Distraction Summer Tour, che farà tappa anche al Giffoni Film Festival la sera del 21 luglio. I sei influencer, infatti, aspetteranno il pubblico e i giffoner ad un divertente Karaoke Party: uno spettacolare evento serale dove tutti potranno cantare e giocare! Finito il tour, il game show musicale torna a settembre su DeAKids con la seconda stagione fatta di tantissime novità. MUSIC DISTRACTION è una produzione originale KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore. Il programma è scritto da Adriano Roncari e Antonio Tocci. La sigla originale del programma è scritta e interpretata da Gabriele Vagnato.

21 LUGLIO - BAKE OFF ITALIA - DOLCI IN FORNO A #GIFFONI53 BENEDETTA PARODI, DAMIANO CARRARA, ERNST KNAM, TOMMASO FOGLIA CON WARNER BROS. DISCOVERY

Il celebre cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia, torna con un'undicesima edizione ancora più ricca: BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO sarà al festival il 21 luglio e dall'8 settembre in prima serata su Real Time canale 31. A incontrare i juror saranno la conduttrice Benedetta Parodi e il trio di giudici formato da Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. Il tema di fondo di questa nuova edizione sarà il sogno: i 16 aspiranti pasticceri avranno la possibilità di trasformare i loro desideri in realtà prendendo parte alla sfida. Affronteranno un percorso lungo 15 puntate, ognuna caratterizzata dalle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e la prova sorpresa, durante le quali dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna. Clelia d'Onofrio continuerà ad essere presente nella parte dedicata alle schede storiche dei dolci oggetto delle prove. Anche quest’anno, il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore (MB). La scenografia all’interno della grande serra che farà da sfondo alla competizione s’ispira a un profumato giardino di limoni, con colori pastello sui toni del verde, giallo e terracotta.

21 LUGLIO - STRANIZZA D’AMURI CON GIUSEPPE FIORELLO, SAMUELE SEGRETO E GABRIELE PIZZURRO

Emozioni, visioni, sentimento e rivalsa nell’ultima opera di Giuseppe Fiorello, STRANIZZA D’AMURI, arriva a Giffoni il 21 LUGLIO: un evento speciale per i giffoner che incontreranno il regista e i protagonisti del film, Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro. Il film è una storia perfetta d’amore, avvolta dal pregiudizio, abilmente esaltato e svelato: una Sicilia pronta a svelarsi, bella e malinconica, mentre le televisioni trasmettono i mondiali di calcio del 1982 e gli italiani sperano nella coppa del mondo, due adolescenti sognano di vivere il loro amore senza paura. Gianni e Nino si incontrano per caso e poi si amano per scelta. Il loro amore sarà puro e sincero, ma non può sottrarsi al pregiudizio del paese che non comprende e non accetta. Un sentimento che innescherà sofferenza, conflitti e dolore. Ma che proverà a stringersi più forte, oltre qualsiasi limite. Il film è dedicato a Giorgio e Antonio, vittime del delitto di Giarre, avvenuto nel 1980 in provincia di Catania ed è prodotto da Eleonora Pratelli. Una produzione Iblafilm, Fenix Entertainment con Rai Cinema in associazione con Silvio Camopara, Golden Goose e Generalife. A Giffoni porterà una ventata di speranza, un grido di felicità, amore. Per un messaggio chiaro che i giffoner sapranno accogliere a cuore aperto: l’amore, non può fare paura. Amarsi senza paura, non può e non deve essere un sogno.

21 LUGLIO - FORMICHE CON VALERIO NICOLOSI

Cento giorni a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo Centrale: sarà presentato il 21 luglio nella sezione Impact! il docufilm Formiche del giornalista Valerio Nicolosi. Nove viaggi tra la Grecia e i Balcani per raccontare la più grande tragedia umana dei nostri tempi. Il documentario racconta le vite di coloro che si ammassano per le strade che li conducono in Europa all’inseguimento di un futuro migliore - come formiche, per citare “Furore” di Steinbeck. L’opera, prodotta da Duzzle Communication, racconta queste storie, dando un nome e un volto a coloro che, loro malgrado, ne sono protagonisti. Formiche nasce in un limbo, dalle storie tragiche di chi mette se stesso in un gioco crudele, che rappresenta l’unica flebile speranza di una nuova vita. A narrare quest’ultimo lavoro sarà lo stesso Nicolosi, giornalista d’inchiesta ed al contempo un inviato speciale, spesso in zone a rischio che lungi le rotte migratorie, impegnato dal punto di vista civile su tematiche sociali.

22 LUGLIO - VITA DA CARLO - SECONDA STAGIONE CON CARLO VERDONE, LUDOVICA MARTINO E SANGIOVANNI GRAZIE A PARAMOUNT+

Carlo Verdone, Ludovica Martino e Sangiovanni incontreranno i giffoner il 22 luglio con un evento speciale dedicato alla seconda stagione di Vita da Carlo, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e disponibile da settembre su Paramount+. La serie, scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

22 LUGLIO - WINX CLUB-LA MAGIA DELL’ITALIA CON RAINBOW E MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla scoperta delle gemme nascoste dell’Italia, tra bellezza e magia: arriva al festival la nuova avventura delle Winx, una miniserie speciale prodotta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Rainbow. E allora fare tappa a Giffoni è ritrovarsi, stringersi ancora: Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna incontreranno i giffoner il 22 luglio per un evento straordinario dove energia e sorrisi saranno come sempre una certezza. Seguiremo le fate nate dalla creatività di Iginio Straffi in una serie ricca di mistero sulle tracce dei luoghi incredibili da proteggere e tutelare in tutta Italia. Fra cultura, colori e avventura, il classico animato creato e distribuito da Rainbow torna a far sognare il mondo portando la magia nella vita di milioni di fan.

22 LUGLIO - DA DOMANI MI ALZO TARDI

Doppio appuntamento, il 22 luglio, con il regista, sceneggiatore e produttore Stefano Veneruso, protagonista con la produttrice Barbara Di Maio di un evento speciale. Veneruso, che è il nipote del grande Massimo Troisi, sarà presente alla proiezione del suo film Da domani mi alzo tardi, ispirato alla personalità e alla vita dell'attore partenopeo scomparso a soli 41 anni, il giorno dopo la fine delle riprese del suo ultimo film, “Il Postino”. Da domani mi alzo tardi racconta e fa sognare la possibilità di un amore eterno ed assoluto, che sopravvive al tempo, che convive con l’andare avanti della vita, in cui la morte può essere pensata come un evento non necessariamente definitivo. La sceneggiatura è stata scritta da Anna Pavignano, che assieme a Massimo ha vissuto una bellissima storia d’amore, oltre che lavorativa, come coautrice dei suoi film. Veneruso parlerà poi del suo libro “Il mio verbo preferito è evitare” (Rizzoli), un omaggio per parole e immagini – molte delle quali inedite e provenienti dall’archivio privato della famiglia – che celebra il grande Massimo Troisi in occasione del settantesimo anniversario della nascita.

22 LUGLIO - UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA CON DYNAMO CAMP

Scoprire il mondo di Dynamo Camp: una realtà meravigliosa dove ragazzi con una malattia grave o cronica, vivono un'esperienza indimenticabile, che porteranno dietro per sempre. Sono proprio loro i protagonisti di Una meravigliosa avventura, il film di Graziano Conversano, prodotto da Elena Picco, che sarà a Giffoni il 22 luglio. Il docufilm è l’esperienza unica di immergersi nella vita di una comunità di ragazzi che trascorrono una settimana di vacanza insieme. Il Dynamo Camp è il luogo perfetto, qui esiste solo il presente, l’amicizia e la gioia. Le avventure dei giovani protagonisti sono scandite dai giorni della settimana e attraverso le attività e la vita di gruppo si superano paure e brutti ricordi. Qui i bambini sembrano dei giganti, le loro giovani vite trasmettono positività ed armonia. Con questo film ho cercato di raccontare la forza, il coraggio e la voglia di vivere di cento “supereroi”. Questo film è dedicato a tutti quelli che in questi quindici anni passando per Dynamo Camp hanno contribuito a riempire le sue mura ed i suoi boschi di pura magia. Ogni respiro, ogni sorriso di adulto o bambino qui si è trasformato in energia positiva.

23 LUGLIO – PINOCCHIO AND FRIENDS 2

Dopo aver entusiasmato il pubblico internazionale con la prima stagione TV, Pinocchio and Friends arriva con tanti nuovi episodi, nuove avventure e personaggi pronti a sbarcare su Rai Yoyo nell’autunno 2023. A Giffoni, in esclusiva per gli Elements +6, Rainbow presenterà due nuovi episodi tratti dalla seconda serie per avere un assaggio delle novità in arrivo. Il nuovo classico firmato da Iginio Straffi e tratto dall’intramontabile capolavoro di Carlo Collodi ci trascina ancora una volta in una dimensione di meraviglia, sospesi tra realtà e magia, in chiave modernissima ed esilarante. Impossibile non amare il nuovo Pinocchio raccontato sul piccolo schermo, eroe originale e sempre pronto a trascinare Freeda, Grillo, papà Geppetto e la Fata Turchina e i tanti personaggi vecchi e nuovi della serie in avventure rocambolesche fra risate grandi valori.

23 LUGLIO - GAETANO È TORNATO

Gaetano è tornato, da un’idea di Marco Alifuoco ed Ettore De Lorenzo (che ne è anche regista) una webserie è pronta a conquistare il pubblico di Giffoni il prossimo 23 luglio. Soggetto e sceneggiatura sono di Luigi Marmo. L’opera ci racconta di Gaetano Filangieri, il grande illuminista napoletano del ‘700, impersonato dall’attore Massimo Andrei, che torna a vivere tuffandosi nell’odierna realtà sociale riflettendo su temi, nodi cruciali e problemi della società contemporanea. . Un innovativo progetto sperimentale che nella serialità fonde al meglio educazione e intrattenimento, con un edutainment capace di divulgare concetti complessi con semplicità, recuperando la memoria storica.

24 LUGLIO - UN RICORDO DI GIANNI MINÀ TRA MUSICA, SPORT E INTERVISTE LEGGENDARIE

Tra gli eventi speciali del festival, il 24 luglio si terrà Un ricordo di Gianni Minà tra musica, sport e interviste leggendarie a cura di Leonardo Metalli, inviato del Tg1 della Rai. Torinese di origini siciliane, Minà adorava lo sport, che sarà uno dei suoi capisaldi in giro per il mondo, raccontando Olimpiadi e calciatori, ma anche tennisti e maratoneti; insomma, tutti i campioni che sognava di incontrare da ragazzo. Poi gli artisti, le storie, le cene e le grandi amicizie con le star. Gianni Minà è stato un giornalista che ha fatto la storia del servizio pubblico, in una lunga carriera di confidenze uniche e memorabili. Come dice di lui Adriano Panatta: “Minà riusciva a fare quello che i giornalisti nemmeno si sognano”.

24 LUGLIO - CON SKY SPORT IL CALCIO DI TONY: IL RAGAZZO TORNATO DALLA LUNA

La storia di Antonio Palermo sarà protagonista di #Giffoni53, il 24 luglio, grazie al docufilm Il calcio di Tony: il ragazzo tornato dalla luna realizzato da Sky Sport. Un talento puro, con un grande futuro davanti e una carriera in serie A. Poi una malattia improvvisa lo ha paralizzato a letto ma è riuscito a superare il dolore grazie all’amore per il calcio e alla sua forza di volontà. Giorni, settimane, mesi che si sono trasformati in anni di sforzi, fisioterapie e sfide con se stesso. Tornare a camminare non bastava, Tony voleva tornare a correre, a tirare in porta e a divertirsi con il pallone. Antonio Palermo, la storia di uno sportivo “tornato dalla Luna” per continuare a giocare a calcio saprà sorprendere ed emozionare i giffoner.

25 LUGLIO - BARBIE CON WARNER BROS. PICTURES

Tra gli eventi speciali più attesi di #Giffoni53 c'è BARBIE, il film di Greta Gerwig che sarà presentato il 25 luglio. Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken. Dalla sceneggiatrice e regista candidata all’Oscar® Greta Gerwig (“Piccole donne”, “Lady Bird”) arriva una nuova avventura con protagonisti i candidati all’Oscar® Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Tonya”) e Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”) nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera (“End of Watch – Tolleranza zero”, i film “Dragon Trainer”), Kate McKinnon (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Yesterday”), Issa Rae (“The Photograph – Gli scatti di mia madre”, “Insecure”), Rhea Perlman (“Nei miei sogni”, “Matilda 6 Mitica”) e Will Ferrell (i film “Anchorman”, “Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno”). Fanno parte del cast del film anche Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65 – Fuga dalla Terra”), Ana Cruz Kayne (“Piccole donne”, Emma Mackey (la serie TV “Sex Education”), Hari Nef (“Assassination Nation, Transparent), Alexandra Shipp (i film;X-Men), Kingsley Ben-Adir (“Quella notte a Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (la serie TV “Grace e Frankie”), Jamie Demetriou (“Crudelia”), Connor Swindells (“Sex Education”, “Emma.”), Sharon Rooney (“Dumbo”, “Jerk”), Nicola Coughlan (“Bridgerton”, “Derry Girls”), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), la cantautrice vincitrice del Grammy Dua Lipa e il premio Oscar® Helen Mirren (“The Queen – La Regina”). Greta Gerwig ha curato anche la sceneggiatura del film insieme al candidato all’Oscar® Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”, “Il calamaro e la balena”). Basato su Barbie di Mattel. I produttori del film sono il candidato all’Oscar®, David Heyman (Storia di un matrimonio; Gravity), Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner con Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich e Cate Adams nel ruolo di Produttori Esecutivi. Il team creativo che ha lavorato dietro la macchina da presa con Greta Gerwig è composto dal direttore della fotografia candidato all’Oscar®, Rodrigo Prieto (The Irishman,Silence,I segreti di Brokeback Mountain), la scenografa sei volte nominata all’Oscar®, Sarah Greenwood (La bella e la bestia; Anna Karenina), il montatore Nick Houy (“Piccole donne”, “Lady Bird”), la costumista premio Oscar®, Jacqueline Durran (“Piccole donne”, “Anna Karenina”), il supervisore agli effetti visivi Glen Pratt (“Paddington 2”, “La bella e la bestia”), il supervisore musicale George Drakoulias (“Rumore Bianco”, “Storia di un matrimonio”) con le musiche dei vincitori del Premio Oscar® Mark Ronson e Andrew Wyatt (“A Star Is Born”). Warner Bros. Pictures presenta una produzione Heyday Films, LuckyChap Entertainment, NB/GG Pictures, Mattel. Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 20 luglio, distribuito da Warner Bros. Pictures.

25 LUGLIO - MILLENNIALS

Il 25 luglio ci sarà la presentazione di “MILLENNIALS”, la serie scritta e diretta da Ludovica Lirosi, prodotta dalla LULIFILM, con un cast di 45 attori di cui 8 protagonisti. Si tratta del racconto ironico dei problemi relazionali e di coppia delle nuove generazioni, dalle passioni al lavoro, dai rapporti sessuali ai modi di comunicare. La serie affronta argomenti attuali dei Millennials in chiave ironica, tra questi: difficoltà nel trovare relazioni stabili; problematiche sessuali; donne che si circondano di uomini che non le rispettano; coppie che, pur non avendo rapporti, continuano a stare insieme; difficoltà nel relazionarsi dal vivo, essendo abituati a comunicare di più via chat; coppie separate in casa; ragazzi che prendono psicofarmaci; minorenni che vivono solo per i social, generando insicurezze e problemi; giovani che si sentono protetti solo in casa e rifiutano di vivere la realtà al di fuori dalle mura domestiche; genitori che influenzano il percorso di vita dei propri figli. Racconta come viene condizionata la nostra mente da rapporti malsani, che a volte destabilizzano e portano a fare scelte sbagliate; le difficoltà quotidiane che affrontano persone affette da malattie autoimmuni; i problemi economici e lavorativi che i giovani affrontano in quest’epoca particolare.

26 LUGLIO - BLANCA: SECONDA STAGIONE

C'è grande attesa per l'evento speciale in programma il 26 luglio, quando si terrà la presentazione della seconda stagione di Blanca alla presenza di Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca. Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella, l’ispettore Liguori, che la farà ingelosire con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo e anche Sebastiano, di cui si scopriranno lati inediti. Ma arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere. Ognuna delle 6 puntate da 100’ racconterà un caso d’indagine con un’ambientazione diversa scelta tra i luoghi caratteristici di Genova, per mostrare il mondo e i personaggi che vivono al suo interno, raffigurati con realismo e un pizzico di commedia. Una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Jan Maria Michelini e Michele Soavi.

27 LUGLIO - SUMMER LIMITED EDITION

DeAKids, canale 601 di Sky, porta in anteprima a Giffoni, il 27 luglio, una grande novità: la serie tv SUMMER LIMITED EDITION, la prima commedia teen a tinte rosa e green, diretta dal regista Mario Vitale, ideata e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission. SUMMER LIMITED EDITION è una storia romantica per tutta la famiglia, legata alla tematica dell'attivismo green e ambientata in uno scenario affascinante ed esclusivo: la costa ionica calabrese e i boschi della Sila. I protagonisti principali sono gli adolescenti, ma parallelamente si dipana un arco narrativo che coinvolge gli adulti in un’ottica di co-viewing. Il lato green di questa commedia è magnificamente esaltato dal territorio della Calabria. Le spiagge, il verde dell’entroterra e i borghi antichi, con la loro bellezza, sono in qualche modo i grandi co-protagonisti di questa serie. Come in tutte le storie in rosa, Summer Limited Edition, parla anche di sentimenti, gelosie, rivalità, relazioni. Con semplicità ed empatia prova a raccontare quella stagione umana irripetibile che è l’adolescenza, con le sue immense emozioni. La tematica ambientale diventa così l’occasione per un momento di crescita personale dei protagonisti, nel corso di questa stagione di passaggio verso l’età adulta. Ne nasce una storia d’amore adolescenziale moderna che riesce anche a sfiorare questioni attualissime, come il ritorno ai baci, agli abbracci e al contatto umano dopo il lungo inverno della pandemia. Un cast d’eccezione completa la serie con: Alessio Praticò (“Boris”/Disney Plus; “Odio il Natale”/Netflix); Ilenia Lazzarin (“Un Posto al Sole”/Rai); Luca Seta (“Noi”/Rai; “Lea- Un nuovo giorno”/Rai); Francesco Mura (“Unlockdown”/DeAkids; “La Befana vien di Notte”/Lucky Red, Universal Pictures); Nicole Sorace, allieva della Scuola di Recitazione della Calabria (“The Good Mothers”/Disney Plus) e tantissimi altri giovani attori, molti dei quali provenienti proprio dalla Calabria.

28 LUGLIO - DI4RI CON NETFLIX

Come se fossero pagine bianche da riempire, come quei fogli preziosi che custodiscono segreti, come un posto speciale che trattiene pensieri e desideri. Come DI4RI, la serie Netflix dedicata agli adolescenti che racconta la quotidianità di ragazzi e ragazze attraversando sentimenti e paure, curiosità e incertezze, amori e passioni. A Giffoni, il 28 LUGLIO, ANDREA ARRU, FLAVIA LEONE e FIAMMA PARENTE scriveranno pagine speciali insieme ai giffoner: in anteprima per loro il primo episodio della seconda stagione tra nuovi e vecchi incontri, storie sempre più avvincenti e sorprendenti. I protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione? I tre giovani protagonisti porteranno un po' dei loro segreti nel posto dove i ragazzi trovano sempre risposte, dove la magia è una forma quotidiana di bellezza e si confronteranno con i giurati per raccontarsi e raccontare. Che cosa è successo ai ragazzi della 2° D dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di Di4ri riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio. Ai punti di vista di Pietro, Livia, Daniele, Isabel, Giulio, Monica, Arianna e Mirko si aggiunge una voce in più: quella di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà? integrarsi nel gruppo con la sua vitalità? e la capacità di capire gli altri. Un viaggio emozionante tra ribellione, ansia per il proprio futuro, affermazione di sé e bullismo femminile, senso di appartenenza ad un gruppo, accettazione dei nuovi partner dei genitori e famiglia omogenitoriale, amore e amicizia: a tenere insieme ogni cosa la verità e il realismo con cui sono state raccontate le storie e le emozioni dei ragazzi durante la prima stagione che diventeranno il punto di forza anche della seconda.

28 LUGLIO - NOI SIAMO LEGGENDA CON RAI PARTENARIATI

Noi Siamo Leggenda, il nuovo teen drama a tinte fantasy incentrato sulle storie di un gruppo di adolescenti che scopre improvvisamente di essere dotato di superpoteri sarà presentato ai juror il prossimo 28 luglio con la partecipazione di Emanuele Di Stefano, Giulia Lin, Milo Roussel e Sofya Gershevich. Diretta da Carmine Elia (“Mare Fuori”, “Sopravvissuti”) e ideata da Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve, la serie - prodotta da Nicola e Marco De Angelis - è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video. Nel cast principale, tra gli altri, Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Valentina Romani, Lino Guanciale. Noi Siamo Leggenda è un racconto di formazione che segue le storie di un gruppo di adolescenti di Roma, con enormi problemi e immensi poteri. Poteri in grado di capovolgere le loro vite, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi super potenti da combattere. Ma un racconto di formazione totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare, e delle loro formidabili potenzialità. Avere un superpotere può far sembrare tutto più facile, ma presto i protagonisti scopriranno che non esiste un potere che li aiuterà a “diventare grandi” e che ad ogni azione corrisponde sempre una conseguenza.

29 LUGLIO - I FANTASTICI 5

Il 29 luglio, nell'ambito degli eventi speciali di #Giffoni53, ci sarà I Fantastici 5 con Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi e Fiorenza D’Antonio. È una serie tv in 4 prime serate che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5. I Fantastici 5 racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti con disabilità della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore, Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova. Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna e Giorgia, che dopo la separazione dei genitori si trasferiscono in Germania con la madre. Dopo la morte di quest'ultima, tornano a vivere con Riccardo, ma per lui è come accogliere in casa due sconosciute. A sconvolgere una routine non facile, una semplice telefonata porterà Riccardo a trasferirsi al Centro Sportivo della Nova Lux. I quattro velocisti che dovrà allenare si devono preparare agli Europei: si tratta di Greta, amputata e con una protesi alla gamba sinistra; Christian, sulla sedia a rotelle; Elia che ha difficoltà neuronali legate al movimento e la non vedente Marzia. Insieme a loro c’è anche Laura, ragazza amputata ad una gamba appena arrivata al centro ma di cui Riccardo intuisce subito le potenzialità. Inizia così il viaggio di Riccardo, accompagnato da Freddie, l’amico di vecchia data e attuale medico della società e Alessandra, tutta coraggio e spavalderia, fisioterapista della Nova Lux. Riuscirà Riccardo a rendere il suo gruppo una squadra? Potrà un allenatore di esordienti trascinare quattro giovani atleti professionisti sul tetto d’Europa? Riuscirà a far rinascere in loro la felicità di praticare sport? E lui? Recupererà il rapporto con le figlie, riscoprendo verità dimenticate e ritrovando la sua felicità? Un percorso affascinante tra valori ed emozioni che conquisterà il pubblico.

29 LUGLIO - LA MADRE

Infine, il 29 luglio, la presentazione del docufilm LA MADRE di Amalia De Simone, dedicato al Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, questo docufilm tratta di camorra nei vicoli di Napoli e di come il museo Madre abbia aiutato tanti giovani, accompagnati al museo proprio dalle loro madri, ad evitare di fare una brutta fine.

I TALENT INTERNAZIONALI

MATT SMITH - 24 LUGLIO

Grande attesa, lunedì 24 luglio, per MATT SMITH, tra i protagonisti internazionali del festival. I giurati incontreranno l’amatissimo attore britannico tra i più talentuosi e dinamici della sua generazione, conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie HBO “House of the Dragon”, ruolo grazie al quale ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Critics Choice Awards, per il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie tv “The Crown” e per l’undicesimo “Dottore” nella celebre serie tv “Doctor Who”.

ASA BUTTERFIELD - 26 LUGLIO

ASA BUTTERFIELD a #Giffoni53: un incontro speciale per i giffoner, il 26 luglio conosceranno uno dei volti più intensi e talentuosi del piccolo e grande schermo. Noto al pubblico per “HUGO CABRET” e “SEX EDUCATION”, è probabilmente meglio conosciuto per aver interpretato il protagonista Otis Milburn nella serie Netflix “SEX EDUCATION” (2019), pronta a tornare con la quarta stagione entro la fine di quest’anno. Più recentemente, Asa è stato visto nel film “FLUX GOURMET”, diretto da Peter Stricklands, e come protagonista in “YOUR CHRISTMAS OR MINE? – IL TUO NATALE O IL MIO?”, film rilasciato su Amazon Prime. A soli 8 anni, Asa Butterfield debutta in TV con “AFTER THOMAS”. Successivamente riceve il plauso della critica ed una nomination ai British Independent Film Award come Miglior Attore Emergente grazie alla sua interpretazione ne “IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE”, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Bayne. Nel 2015, regala un’emozionante performance, prova delle sue straordinarie capacità attoriali, nel film “HUGO CABRET”, diretto da Martin Scorsese.

GIFFONI MUSIC CONCEPT

Ritorna anche quest’anno Giffoni Music Concept, che vedrà esibirsi, come sempre, alcuni dei nomi di spicco della musica italiana, tra cui, in ordine di calendario, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, gIANMARIA, Ermal Meta, Rosa Chemical, Diss Gacha, Emanuele Aloia, Merk & Kremont, e The Kolors. Sarà l’Arena di Piazza Fratelli Lumiere ad ospitare gli eventi dal vivo degli artisti coinvolti. A condurre i live ci sarà Rebecca Staffelli, speaker radiofonica di Radio 105 che presenterà tutti gli artisti in line-up. A supporto della conduzione anche Elena Scisci del Giffoni Film Festival. La partecipazione ai concerti è gratuita.

Questo il calendario completo del Giffoni Music Concept 2023:

20 luglio – Angelina Mango, Serepocaiontas, Federica Morrone

21 luglio – Alfa, JPata & Off Samuel

22 luglio – Federica Carta, ISIDE, Luigi Strangis

23 luglio – gIANMARIA, Follya

24 luglio – Ermal Meta, Wax

25 luglio – Rosa Chemical, Junior Cally

26 luglio – Diss Gacha, Maninni

27 luglio – Emanuele Aloia, Berna

28 luglio – Merk & Kremont, Lolita

29 luglio – The Kolors, Bleu Smith

LE GIURIE INCONTRANO

Giffoni potrebbe essere sinonimo di parola, confronto, conoscenza. A Giffoni i giurati si raccontano, hanno fame di sapere, condividono, prendono e si danno, senza limiti. Nello stesso spazio, quello giusto, dove puoi guardare, sentire e toccare. Dal 20 al 29 luglio, i juror si troveranno a tu per tu con alcuni dei nomi più interessanti e talentuosi del mondo del cinema e dello spettacolo. Giovedì 20 luglio, lo scrittore e poeta ERRI DE LUCA, tornerà a #Giffoni53 per celebrare e narrare l’immagine che ha concepito per il Festival. Per la prima volta a Giffoni, invece, VANESSA SCALERA, la sua Imma Tataranni – sostituto procuratore è la serie campione di ascolti che l’ha consacrata al grande pubblico: attrice intensa e versatile, sublime l’interpretazione di Filumena Marturano per la regia di Francesco Amato e con la quale riceve il Nastro d’Argento Miglior Film Tv 2023. E ancora, l’energia di DIANA DEL BUFALO, camaleontica e irriverente, reduce dal grande successo della tournée di 7 Spose per 7 fratelli, musical diretto da Luciano Cannito e con la direzione musicale di Beppe Vessicchio. Venerdì 21 luglio toccherà invece a CATERINA GUZZANTI lasciarsi andare alle domande dei giurati: tra curiosità e sorrisi, per un appuntamento unico che metterà al centro alcune delle sue interpretazioni cult: da Boris a Tutta la vita davanti, passando per Oggi sposi, Nessuno mi può giudicare, Ogni maledetto Natale e Confusi e felici. La ritroviamo proprio in questi giorni al cinema con Cattiva coscienza e Noi anni luce, in anteprima proprio a Giffoni. Sabato 22 luglio la passione di MASSIMILIANO GALLO sarà il cuore pulsante di un incontro ricco di emozioni e spunti: in equilibrio tra teatro e cinema, perché la recitazione rappresenta una ragione di vita per l’attore reduce dal sorprendente successo di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Amato dal grande pubblico, Gallo è uno degli attori più apprezzati delle serie Rai, da I bastardi di Pizzofalcone, passando per Imma Tataranni - sostituto procuratore a Filumena Marturano. E ancora, GIOVANNA SANNINO che del teatro e della recitazione ha fatto un mantra: la sua Carmela di Mare Fuori è uno dei personaggi più amati e travolgenti, la giovane madre napoletana che è dovuta crescere troppo in fretta tra dolore e solitudine. LUCIANO SPINELLI (powered by COMIX), la voce di Pugsley nel film animato La Famiglia Addams, uno dei TikToker più seguiti e selezionato da Forbes come uno dei 100 più influenti under 30 italiani. Domenica 23 luglio i giffoner incontreranno GIACOMO GIORGIO: cresciuto a pane e teatro, è oggi uno degli artisti più interessanti e amati. Volto di Ciro nella serie Mare Fuori, al cinema ha interpretato un ruolo importante in Diabolik – Ginko all’attacco e prossimamente lo ritroveremo nelle sale con Diabolik chi sei? diretto ancora una volta dai Manetti Bros. Il giovanissimo MARIO DI LEVA, tra i volti più promettenti del piccolo e grande schermo: ha l’età di molti dei giurati, il suo debutto arriva a soli 8 anni accanto al padre l'attore Francesco di Leva, nel film Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone. Raggiunge il successo e la popolarità con l’interpretazione di Diego in Resta con me che gli varrà il premio Nuovo IMAIE ai Nastri D’Argento. Con DANIELE DAVÌ (powered by COMIX), invece, approfondiranno con ironia e originalità il fenomeno TikTok: il suo profilo conta oltre 2 Milioni di followers, il cinema e la recitazione sono le sue più grandi passioni. Tra i registi e sceneggiatori più intensi di sempre, MARIO MARTONE sarà a Giffoni il 24 LUGLIO: si racconterà ai giurati con la passione e il trasporto che lo contraddistinguono. Il suo Nostalgia, selezionato agli Oscar per rappresentare l’Italia, ha conquistato il pubblico e gli è valso il Nastro d'Argento per regia e sceneggiatura. Un lavoro ricercato e sublime, per un'opera delicata e emozionante. Con Laggiù qualcuno mi ama, Martone celebra la poesia e la forza di Massimo Troisi a sessant'anni dalla nascita: un documentario che vuole essere una dedica all'artista, un dono immerso di vita e amore. ARTEM, amato dal pubblico per essere volto e anima di Pino di Mare Fuori, appare per la prima volta sul grande schermo ne La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Nel 2022 lo vediamo accanto a Pierfrancesco Favino nel film Nostalgia di Mario Martone. E LUCREZIA GUIDONE, che in Mare Fuori è una intensa e autoritaria educatrice dell’IPM di Napoli, Sofia, si racconterà ai juror attraversando la sua carriera tra cinema, teatro e passione. Martedì 25 luglio toccherà invece all’icona della risata ANTONIO ALBANESE trasformare Giffoni nel posto dove il cinema d’autore trova sempre la sua casa: da Qualunquemente a La seconda notte di nozze, passando per L’abbiamo fatta grossa, Come un gatto in tangenziale e Grazie Ragazzi. Un successo dietro l’altro, per un appuntamento tra cinema, teatro e sorrisi. Passionale, sorprendente, intensa, a Giffoni porterà la sua inebriante semplicità: SIMONA TABASCO è una delle attrici più talentuose e amate. Ed è anche di casa a Giffoni, che è e resterà sempre un po' quel posto del cuore dove tornare per rigenerarsi e continuare a emozionarsi. Incontrerà i giurati sempre il 25 luglio, la sua storia è contraddistinta da sogni e grandi desideri: un incontro speciale per i juror che conosceranno uno dei volti più carismatici del cinema. L’interpretazione sublime di Tea in Perez di Edoardo De Angelis, suo esordio cinematografico, convincerà pubblico e critica. Amatissima anche dal pubblico internazionale dopo l’acclamata The White Lotus. Il grande successo arriva con la fortunatissima serie Rai Doc – Nelle tue mani e I Bastardi di Pizzofalcone. Grande ritorno per FRANCESCO ARCA, reduce dal successo Rai Resta con me, la fiction che lo ha visto protagonista con un’interpretazione sorprendente di un vicequestore tra tormenti e fragilità, passione e carisma. La sua carriera è un’escalation di dedizione e successi, in diverse fiction come in alcuni film, tra cui Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek e il prossimo che lo vedrà sul grande schermo HOTSPOT - Amore senza rete di Giulio Manfredonia. Si racconterà con semplicità e trasporto, per darsi ai juror con completa libertà. Al festival torna il pluripremiato regista ENZO D'ALÒ. Insieme all’autore ed animatore MARCO ZANONI incontreranno i juror del festival e mostreranno loro una preziosa ed inedita sequenza dell'attesissimo lungometraggio di animazione MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE, con il supporto, tra gli altri, della Regione Campania e Film Commission Campania. La sequenza è stata realizzata con una interessante e suggestiva tecnica che simula l'effetto dei disegni su carta, ispirata alle bozze di produzione dell'illustratore Peter De Seve (Era Glaciale, Alla Ricerca di Nemo) autore dei personaggi del film. Giovedì 27 luglio torna a casa MATTEO PAOLILLO, orgoglio salernitano che ha saputo farsi conoscere e amare. Intenso e versatile, passionale e appassionato, con il suo Edoardo è tra i volti più amati di Mare Fuori, la serie che lo consacrerà al successo e che riuscirà a dare libera espressione al grande amore per la musica. È lui infatti a cantare la sigla che ha ottenuto il disco di platino: per i giurati sarà festa, tra cinema e musica, per un appuntamento carico di emozioni e ritmo. Sguardo determinato, illuminato da quell’amore per il teatro e dalle luci di un palcoscenico che da piccolissima l’hanno vista costruire il sogno di essere attrice. LAURA ADRIANI è uno dei volti più amati delle serie televisive e del cinema, reduce dal grande successo di Resta con me sarà a Giffoni il 27 luglio. È tra i protagonisti di Tutta colpa di Freud, ha interpretato il ruolo di Ginevra nella serie televisiva di Sky A casa tutti bene. Venerdì 28 luglio, dopo il grande successo di Skam Italia, riabbraccerà i juror FEDERICO CESARI: è il protagonista di Tutto chiede salvezza per la regia di Francesco Bruni. Un’interpretazione sublime, intensa e coinvolgente, capace di arrivare al cuore del grande pubblico. Sabato 29 luglio, a illuminare Giffoni ci penserà PILAR FOGLIATI: sguardo semplice e inconfondibile, la sua carriera comincia a teatro, tra emozioni e sperimentazioni esordisce sul grande schermo come protagonista del film di Fausto Brizzi, Forever Young per poi diventare uno dei volti più amati e riconosciuti di diverse produzioni Rai di successo come Non dirlo al mio capo, Un passo dal cielo e Cuori. A dicembre e? stata protagonista della serie Netflix Odio il Natale e in primavera ha debuttato alla regia di Romantiche, film in cui interpreta anche le quattro ragazze protagoniste.

I WORKSHOP DI GIFFONI

Conoscere, perché con la conoscenza puoi cambiare il presente. Costruire il futuro, viverlo e migliorarlo. Conoscere, per sapere, per fare. E Giffoni è conoscenza, il posto dove puoi davvero conoscere. I workshop dedicati ai giffoner dai 18 ai 30 anni sono il momento perfetto per comprendere l’importanza dell’ascolto, della condivisione, della curiosità e della conoscenza. Tanti gli appuntamenti previsti nella 53esima edizione del Festival in programma dal 20 al 29 luglio: lezioni, Q&A e conversazioni sul cinema, incontri con artisti e professionisti dell’audiovisivo per approfondire regia, scrittura, recitazione e numerosi altri aspetti creativi e tecnici del linguaggio cinematografico e non solo. Giovedì 20 luglio, i ragazzi di Giffoni conosceranno il regista e sceneggiatore ANDREA MOLAIOLI, evento in collaborazione con ANICA, per approfondire alcuni degli aspetti più nascosti della sua arte: il suo primo lungometraggio, La ragazza del lago, gli valse subito il David di Donatello come miglior regista, conquistandone altri sette nelle varie categorie. Venerdì 21 luglio i giffoner incontreranno FRANCESCO DE CORE, giornalista e direttore del quotidiano Il Mattino. Il 22 luglio toccherà invece ad un intenso TOMMASO RAGNO raccontarsi ai giurati, attore versatile e poliedrico, reduce dal grande successo di Nostalgia di Mario Martone che gli è valso il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista. E, ancora, il direttore della fotografia e regista CARLO RINALDI. Spazio anche a Movie Meta Trade, il talk-show ambientato nel metaverso di Movieplayer, realizzato in collaborazione con l’unione italiana Editors & Creators Digitali dell’Anica e Eldorado Agency. Il 23 luglio, il regista SYDNEY SIBILIA torna al Festival dopo il successo di Mixed by Erry, il film straordinario che racconta la storia della pirateria musicale, il sogno di tre giovani appassionati e passionali, le musicassette e quella prima sfida ribelle alle grandi etichette discografiche capace di rivoluzionare il modo di fruire della musica e dei tormentoni. Con il direttore della fotografia FRANCESCA AMITRANO, un viaggio tra immagini e scene, per raccontare uno dei ruoli più importanti della cinematografia. E, nello stesso giorno tocca a PAOLO RUFFINI: attore, regista produttore, lo ritroveremo al cinema dal 6 luglio con Rido perché ti amo, storia di un amore pronto a superare la tempesta. Costumista di cinema, teatro, televisione e opera lirica dal 1974, NICOLETTA ERCOLE ha collaborato con molti registi italiani ed internazionali: da Luchino Visconti a Roberto Benigni, passando per Giuseppe Tornatore, Gabriele Muccino, Margarethe Von Trotta, Alberto Sordi, James Cameron, Francis Ford Coppola e molti altri. Ai giurati, il 24 luglio, racconterà una delle tante sfaccettature dei mestieri del cinema. Nella stessa data, il regista e sceneggiatore RICCARDO MILANI sarà a Giffoni, la sua ultima opera Grazie ragazzi è una commedia emozionante e introspettiva, che porta precisa la sua idea di cinema capace di far riflettere con la giusta e intelligente leggerezza. Martedì 25 luglio, BRUNO OLIVIERO regista, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano, vincitore di un Nastro d'argento, un David di Donatello e un Premio Flaiano. E FRANCESCO GRISI, produttore cinematografico, per un appuntamento in collaborazione con EDI. Il 26 luglio, sarà la volta di ANTONIA TRUPPO, attrice, due volte vincitrice del David di Donatello come migliore attrice non protagonista: nel 2016 per Lo chiamavano Jeeg Robot e nel 2017 per Indivisibili.Con il caporedattore centrale della redazione Interni del TG1 FRANCESCO GIORGINO, parleranno di Fake News e giornalismo. E ANGELO CURTI, presidente Teatri Uniti, dagli anni novanta affianca all’attività teatrale quella di produzione cinematografica, contribuendo all’esordio di alcuni dei più significativi autori italiani, fra i quali Mario Martone, Stefano Incerti, Paolo Sorrentino, Pippo Delbono, Mimmo Paladino. Il 27 luglio a Giffoni CPM MUSIC INSTITUTE e il compositore LUDOVICO CLEMENTE che ha realizzato la colonna sonora per rinomati e numerosi brand ed organizzatori quali UEFA, Formula1, Ferrari, Maserati, Barcelona FC, Balich Wonder Studio, Filmmaster e molti altri. E ancora, ANDREA ROMEO, il fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures. La società che distribuisce in Italia Everything Everywhere All at Once; The Whale e Navalny: i tre film Oscar 2023. E LUCA BARBARESCHI, attore, regista e produttore. Il 28 LUGLIO, arriverà invece a Giffoni l’attrice BIANCA NAPPI: travolgente e eclettica, in perfetto equilibrio tra cinema e teatro, è uno dei volti più amati della serie campione di incassi Le indagini Lolita Lobosco per la regia di Luca Miniero. SIMONE GIALDINI, presidente di Cinetel, la società partecipata pariteticamente dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e da Anica Servizi S.r.l., che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze in un campione di sale cinematografiche di tutta Italia e li ridistribuisce su abbonamento agli operatori del settore. E LUCA BARBARESCHI, attore, regista e produttore. Chiudono, l’attore FRANCESCO RUSSO, il 29 LUGLIO, tra i protagonisti di Call My Agent – Italia, l’adattamento della francese Dix pour cent diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan disponibile ora su Sky Serie e Now e GISELLA MARENGO, attrice e produttrice, da molti anni negli States, tra gli ultimi film realizzati I mercenari 4 - Expendables (Expend4bles), regia di Scott Waugh (2023).

IMPACT!

Giffoni Impact! è il luogo delle idee, quelle dei ragazzi che ne sono protagonisti. 250, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni provenienti da tutta Italia, sono pronti a raccontarsi e a trasformare le proprie idee in intuizioni capaci di cambiare il mondo. I partecipanti potranno confrontarsi apertamente e alla pari con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Blu – Impatto Giovani, che prende il nome dal progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Fittissimo il programma che prevede numerosissimi incontri con protagonisti della cultura, del giornalismo, dello sport, dell’arte e delle professioni. Il 20 luglio tocca al DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE dell’Università degli Studi di Salerno. Parteciperanno SERGIO DESTEFANIS, Docente di Economia Politica e Direttore DISES, GIANLUIGI COPPOLA, Docente di Economia Politica, FRANCESCO CIARDIELLO, Docente di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie e MARISA FAGGINI, Docente di Politica Economica. Toccherà, poi, allo scrittore ERRI DE LUCA, con lui ci sarà la produttrice PAOLA PORRINI BISSON. E ancora ANGELINA MANGO, vincitrice dell’ultima edizione di Amici nella categoria Canto e rivelazione musicale dell’anno, già Disco d’Oro con il singolo “Ci pensiamo domani” e in partenza a ottobre con il “Voglia di vivere tour” nei club. Nella stessa giornata appuntamento con l’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA per il quale parteciperanno CRESCENZO TORTORA e GIULIANA RUSSANO, astrofisici e ricercatori all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. L’importanza di una scelta vitale come quella della donazione organi: è questo il tema dell’incontro con ROBERTA BORRELLI, coreferente dello SPORTELLO AMICO DEI TRAPIANTI DELL’ASL DI SALERNO. E ancora LUCA RAGO, cresciuto proprio tra le poltrone della IMPACT!, originario di Giffoni Sei Casali, sta svolgendo un’importante missione scientifica per la 38esima spedizione italiana in Antartide come chimico e glaciologo presso la Stazione Concordia. A seguire GAIA PULLIERO, un’altra protagonista di Impact! degli anni scorsi, giovanissima sceneggiatrice, regista e produttrice. Il 21 luglio previsto l’incontro con ANTONIO CABRINI, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, allenatore e imprenditore nel mondo del padel. E ancora ZW Jackson, youtuber e tiktoker sul mondo del calcio con 1 milione di iscritti sul suo canale YouTube. Torna a Giffoni il sociologo DOMENICO DE MASI, un appuntamento che rientra tra i capisaldi delle attività di Impact!. A seguire confronto con ROBERTO FICO, già presidente della Camera dei Deputati. Il 22 luglio previsto l’incontro con JOSI DELLA RAGIONE, sindaco di Bacoli, RAIMONDO AMBROSINO, sindaco di Procida, FRANCESCO DEL DEO, già sindaco di Forio d’Ischia, il professore ALDO BERLINGUER, ordinario di diritto comparato nell’Università degli Studi di Cagliari e presidente dell’osservatorio sull’insularità di Eurispes. A seguire il giornalista GIANCARLO LOQUENZI, conduttore del programma Zapping su Radio 1. Atteso l’incontro con MIRKO CAZZATO, lo studente leccese di 21 anni fondatore di Mabasta–Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti, l’unico italiano ed europeo nella Top 10 del Global Student Prize. Il 23 luglio sarà la volta della giovane ALICE LECCIOLI, diventata grazie ad un servizio de Le Iene testimonial della ricerca, è affetta dalla nascita da diparesi spastica, ha ricevuto da una donatrice anonima un esoscheletro che le ha consentito di alzarsi in piedi per la prima volta. Attesa per la partecipazione, sempre il 23 luglio, di COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, punta di diamante della nuova televisione italiana e conduttore di Pechino Express e 4 Matrimoni. Previsto, poi, l’incontro con i giovani PEDRO MARI, DIEGO DATI, CARLO LOFFREDO e BENEDETTA PARAVIA, quattro giovani salernitani che si sono distinti nel mondo delle professioni e della creatività all’estero, la storia di quattro ascese fatte di impegno e capacità di sognare. Tra i protagonisti del 24 luglio ERMAL META, tra i cantautori più apprezzati d’Italia, vincitore del festival di Sanremo nel 2018, e ora anche autore di successo con il romanzo “Domani e per sempre”. E ancora l’attore e doppiatore FRANCESCO PANNOFINO, indimenticabile René Ferretti di Boris. Per il 25 luglio incontro con PIER LUGI BERSANI, più volte ministro ed ex segretario nazionale del Partito Democratico. Attesissimo ROSA CHEMICAL, tra le personalità più in vista del panorama musicale italiano, reduce dal grande successo con Made in Italy all’ultimo Festival di Sanremo. Intenso si preannuncia l’incontro in programma per il 26 luglio con gli atleti della NAZIONALE PARALIMPICI dell’Esercito Italiano. Porteranno a Giffoni le loro esperienze, la fatica e le emozioni delle loro vicende personali e sportive. Saranno presenti GIANFRANCO PAGLIA, capitano della squadra paraolimpica della Difesa, ROBERTO PUNZO, campione di tiro con l’arco e di Para-Badminton, è il pioniere dell’attività paralimpica in Italia, e ANTONIO AURICCHIO, campione italiano di nuoto paralimpico nei 50 metri stile libero. A conferma del rapporto di collaborazione ormai attivato da anni con lo Stato Maggiore della Difesa la partecipazione del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Generale CARMINE MASIELLO. Lo stesso giorno spazio al terzo settore con STEFANO CONSIGLIO, neo presidente della Fondazione con il Sud, e di MARCO ROSSI DORIA, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini. Verrà presentato il film “Il tesoro del Sud”. Sarà presente l’assessore alla formazione professionale della Regione Campania, ARMIDA FILIPPELLI. Il giorno successivo, il 27 luglio, incontro con AGENZIA SPAZIALE ITALIANA che porterà il suo contributo in materia di politica aerospaziale italiana. Sarà presente a Giffoni MARIA VIRELLI. Molto atteso il confronto con JOE BASTIANICH, ristoratore e imprenditore, volto di riferimento per l'entertainment food. Spazio ai talenti italiani invidiati in tutto il mondo con MASSIMO LUCIDI, fondatore del Premio Eccellenza Italiana Washington DC, e GUIDO PUTIGNANO, studente di Ingegneria Biomedica che si è distinto per lungimiranza, come giovane più influente sulla ricerca che punta alla Medicina di Precisione. Il 28 luglio appuntamento con GIOVANNI LEGNINI, commissario per la ricostruzione ad Ischia. A seguire incontro con lo scrittore MASSIMO BISOTTI, autore Mondadori di romanzi di successo come il long seller “La luna blu”, e Il “quadro mai dipinto”, “Un anno per un giorno” divenuti bestseller. Con lui anche l’account Instagram di successo LibriSottolineati. Energia e vivacità con MERK & KREMONT, dj e producer di fama internazionale, dopo il successo internazionale di Hands Up hanno da poco pubblicato il loro primo singolo in italiano con Tananai e Marracash, “Un altro mondo”. Per l’ultima giornata di festival, il 29 luglio, nuovo incontro con i The Kolors, protagonisti indiscussi dell’estate con Italodisco in vetta a tutte le classifiche italiane, appena entrato in classifica anche in Germania e Polonia. E ancora il DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE dell’Università degli Studi di Salerno. Interverranno ADALGISO AMENDOLA, Docente di Economia Politica, LUIGI SENATORE, Docente di Politica Economica e LUIGI ALDIERI, Docente di Politica Economica. Si parlerà, poi, di violenza di genere e delle azioni messe in campo per contrastarla con il Comandante della Sezione Atti Persecutori del Reparto Analisi Criminologiche – Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, MARIA ANTONIA SECCONI e con la psicoterapeuta SANDRA PAGLIUCA, autrice del libro da cui è tratto il cortometraggio “Per averci creduto” dal grande valore sociale, umano e culturale. Interverrà anche la senatrice ANNA BILOTTI, membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Poi GUIDO MARIA BRERA, una vita nell’alta finanza e poi la folgorazione per la letteratura tanto da diventare autore di best seller ambientati nel mondo dell’economia. E, ancora, ERMETE REALACCI, presidente onorario di Legambiente e fondatore di Symbola. Infine l’incontro con LUCA BAIONE, Generale di brigata dell'Aeronautica Militare e rappresentante permanente dell'Italia nell'organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), per un approfondimento sui cambiamenti climatici.

LE GRANDI FIRME DEL GIORNALISMO ITALIANO

A #Giffoni53 ampio spazio alle più prestigiose firme del giornalismo italiano perché la pluralità della stampa rappresenta sempre un valore da promuovere e da veicolare. Saranno, perciò, presenti a Giffoni, CLAUDIO BRACHINO, direttore de Il settimanale, FRANCESCO DE CORE, direttore de Il Mattino, AUGUSTO MINZOLINI, direttore de Il Giornale, MAURIZIO MOLINARI, direttore de La Repubblica, ALVARO MORETTI, vice direttore de Il Messaggero, ROBERTO NAPOLETANO, direttore de Il Quotidiano del Sud, FLAVIO NATALIA, direttore di Ciak, TOMMASO SIANI, direttore de La Città di Salerno, MARCO TRAVAGLIO, fondatore e direttore de Il Fatto Quotidiano.

LE ISTITUZIONI

La consapevolezza è la parola chiave. Rendere consapevoli i ragazzi del mondo, dell’Italia, delle dinamiche politiche, sociali, economiche. Per farlo bisogna confrontarsi. Ed è il senso degli incontri con i rappresentanti istituzionali che è stato da sempre uno dei capisaldi di Giffoni. Si inizia il 20 luglio con VINCENZO DE LUCA, Presidente della Regione Campania. Atteso in apertura videomessaggio del Presidente del Parlamento Europeo ROBERTA METSOLA. A seguire ANNA MARIA BERNINI Ministro dell’Università e della Ricerca; MATTEO PIANTEDOSI Ministro dell’Interno; GIANCARLO GIORGETTI Ministro dell’Economia e Finanza; ANDREA ABODI Ministro per lo Sport e i Giovani; GIUSEPPE VALDITARA Ministro dell’Istruzione e del Merito; EDMONDO CIRIELLI vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; LUCIA BORGONZONI Sottosegretaria Ministero della Cultura; MAURIZIO DE LUCIA Procuratore Capo della Repubblica di Palermo; BARBARA FLORIDIA Presidente della Commissione di Vigilanza Rai; in collegamento il Presidente del Brasile LULA.

E ancora FULVIO BONAVITACOLA, vice presidente della Regione Campania; tra i rappresentanti dell’ente l’assessore all’agricoltura NICOLA CAPUTO; l’assessore al turismo FELICE CASUCCI; l’assessore all’innovazione VALERIA FASCIONE; l’assessore alla formazione professionale ARMIDA FILIPPELLI; l’assessore alla sicurezza MARIO MORCONE; il sindaco di Napoli GAETANO MANFREDI e il primo cittadino di Salerno, VINCENZO NAPOLI.

LE BANDE E LE FANFARE A GIFFONI

Si fa sempre più stretto il rapporto di collaborazione con tra Giffoni e le Istituzioni di Governo. In particolare con i Ministeri dell’Interno, il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero della Difesa e, ancora, con lo Stato Maggiore della Difesa. Nel corso delle giornate dell’evento ci saranno spazi informativi gestiti direttamente dalle istituzioni con laboratori, campagne di sensibilizzazione, attività di promozione. Ampio spazio sarà poi dedicato alle Bande e alle Fanfare dei corpi militari che allieteranno Giffoni con suggestivi concerti che si svolgeranno presso il Giardino degli Aranci. Si inizia il 20 luglio, giornata dell’inaugurazione, con la FANFARA A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO. A seguire, nei giorni del Festival, ci saranno la BANDA MUSICALE DELL’ESERCITO ITALIANO (24 luglio), la FANFARA DIPARTIMENTALE MARINA SUD DELLA MARINA MILITARE (25 luglio), la FANFARA DELL’OTTAVO REGGIMENTO DEI BERSAGLIERI (29 luglio), la BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GIARDINO DEGLI ARANCI: MUSICA PER TUTTI

Quest'anno Giffoni ha scelto di riservare un luogo davvero speciale per tutti gli amici del festival. Il Giardino degli Aranci, infatti, ospiterà una serie di eventi a ingresso gratuito e aperti a tutti. Si parte il 20 luglio alle 20 con l'esibizione degli studenti del Conservatorio di musica Domenico Cimarosa di Avellino. L'orchestra ritmo-sinfonica e il coro polifonico e solisti del laboratorio “Produzione di spettacoli musicali per l'infanzia”, diretti dal Maestro Alessandro Crosta, saranno protagonisti dello spettacolo “Il musichiere dei piccoli 2 in forma di concerto”. Il 21 luglio appuntamento con la Sonora Junior Sax, un'orchestra composta da ragazze e ragazzi dai 9 ai 23 anni che comprende oltre settanta giovanissimi sassofonisti e un gruppo di giovani tutor, già concertisti esperti che li accompagnerà in un repertorio capace di spaziare dai brani più classici al popular. Il 26 luglio, alle 21, si terrà un incontro dedicato all'ex sindaco di Pollica Angelo Vassallo alla presenza del fratello Dario, presidente della Fondazione Angelo Vassallo. Il cantautore Giancarlo Di Muoio, autore di una canzone dedicata al sindaco pescatore canterà insieme al coro “Mille voci” dell’Istituto Angelo Vassallo di Racale (Lecce). Il 27 luglio, alle 20, si terrà un happening di danza, dal titolo Le sorelle, in cui cinque danzatrici professioniste, donne e uomini comuni, insieme con utenti del Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi dell’Alimentazione della Asl Lecce, tentano il racconto della loro emancipazione. Un'ora più tardi, alle 21 toccherà al Corepla che tornerà ad occupare il Giardino anche il giorno seguente con uno spettacolo dal titolo “Magicamente plastica”. Una coinvolgente e divertente esperienza magica tra giochi di prestigio e sorprendenti illusioni per sensibilizzare i giovani sul tema della raccolta differenziata e del riciclo della plastica. Il 28 luglio, alle 20, ci sarà il momento Green Storytellers con il live event. “Come ti salvo il Pianeta”. La serie Tv, in onda su Infinity, è accompagnata da un evento spettacolo che ad oggi ha già collezionato numerose repliche in tutta Italia. Lo show è composto da cinque storie modulari, ognuna delle quali - in maniera comica e divertente - spinge lo spettatore a riflettere sulle tematiche ambientali con uno sguardo ironico sulla vita di tutti i giorni.

GIFFONI NEXT GENERATION

Giffoni tornerà a essere il fulcro dell’innovazione con Giffoni Next Generation, realizzata da Giffoni Innovation Hub. Un mix di workshop e seminari che hanno lo scopo di informare e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della cultura digitale e dell’industria creativa. Tra i format più rilevanti gli Innovation Talk, destinati ai giovani delle Giffoni IMPACT! e agli Innovatori del Dream Team, che potranno confrontarsi con le aziende partecipanti attraverso sfide all'insegna dell'innovazione tecnologica, tenendo ben in mente le skills richieste dal mercato del lavoro e i loro talenti. Saranno trenta i dreamers selezionati, appartenenti alla GenZ, che prenderanno parte a laboratori e mentorship per approfondire temi come la sostenibilità, il gaming, la content industry, l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e quella aumentata. Ci saranno anche momenti di approfondimento attraverso il panel curato dal MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, il panel OBE - Osservatorio Branded Entertainment e un panel interamente dedicato alla musica. A chiudere la rassegna, il 29 luglio, un importante Summit incentrato sui temi dell’innovazione nel mondo delle produzioni audiovisive e dell’entertainment composto da tre panel utili ad analizzare le opportunità offerte dal mercato, lo sviluppo finanziario e le sfide della comunicazione, tutto alla presenza di CEO nazionali e internazionali.

IMPATTO GIOVANI

IMPATTO GIOVANI è il nuovo progetto co-finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale. In otto incontri, che si svolgeranno nell’ambito del programma della sezione Giffoni Impact!, saranno affrontate tematiche di grande interesse per il mondo dei ragazzi, Ogni giornata, infatti, verrà dedicata ad un tema specifico tra quelli considerati prioritari per chi, come i ragazzi presenti a Giffoni, vive una fase di formazione e di orientamento e di costruzione della propria personalità. Si va dal contrasto all'abuso di alcool e la guida in stato d'ebbrezza al supporto per affrontare il disagio psicologico, dal contrasto all'obesità e la promozione della pratica sportiva all'orientamento al lavoro, la formazione e il futuro, dalla cultura della legalità alle opportunità europee per i giovani fino al Servizio Civile Universale al fenomeno dei Neet fino ai lavori creativi e alle start up. Saranno, inoltre, realizzati, nell’ambito del progetto, due prodotti audiovisivi: un video report di tutte le attività che si terranno nel corso del festival ed un video “IMPATTO GIOVANI LIVE DOC - ESPERIENZE A CONFRONTO” per raccontare i temi affrontati dal punto di vista dei ragazzi, utilizzando uno stile documentaristico moderno, dinamico e accattivante con l’approccio della auto-narrazione. La presentazione del progetto è in programma per il prossimo 20 luglio alla presenza di CLAUDIO GUBITOSI, fondatore di Giffoni, ROSARIA GIANNELLA, direttrice generale Ufficio per le Politiche Giovanili, e ADRIANO SCALETTA, responsabile di progetto per l’Ufficio per le Politiche Giovanili. Tra gli incontri del progetto quello con il dottor GIULIO CORRIVETTI, direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asl di Salerno (21 luglio), con la famiglia VALDISERRI (22 luglio), i genitori del giovane Francesco Valdiserri morto in seguito ad un tragico incidente stradale causato dalla conducente di un veicolo risultata poi positiva ai test alcolemici, con FEDERICA CELESTINI CAMPANARI, Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana Giovani, che affronterà le questioni dedicate alle opportunità europee per i giovani, con ANDREA COLUCCIA, project officer di Europa Creativa-Antenna Italia. Il 28 luglio ci sarà l’incontro con MICHELE SCISCIOLI, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale.

I PROGETTI SPECIALI

#Giffoni53 sarà l’occasione per svolgere attività che rientrano nei Progetti Speciali promossi dall’Ente Autonomo Giffoni Experience con istituzioni di governo, enti locali, associazioni, operatori del terzo settore che si svolgono durante tutto l’anno e che sono dedicate a temi di grande attualità quali il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, la promozione culturale, l’orientamento al lavoro, la formazione, l’arricchimento dell’offerta scolastica. Di seguito i progetti che prevedono attività nel corso dell’edizione 2023 di Giffoni Film Festival.