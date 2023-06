Giffoni Film Festival 2023, Carlo Verdone è uno dei super ospiti

Carlo Verdone alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival. Il grande attore e regista romano sarà alla kermesse insieme a due protagonisti della serie "Vita da Carlo 2", Ludovica Martino e Sangiovanni, ed incontrerà i giffoner il 22 luglio con un evento speciale dedicato proprio alla seconda stagione della serie prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e disponibile da settembre su Paramount+.

"Vita da Carlo"

La serie, scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, vanta nel suo cast i nomi più forti dello spettacolo italiano e non solo: nella serie il pubblico di Paramount+ vedrà Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici. A raccogliere le emozioni di Giffoni e i retroscena della serie ci sarà Iris Di Domenico, che insieme a Matteo Robert conduce il nuovo magazine Super!News, il programma dedicato ai ragazzi sul canale 47 del digitale terrestre tivusat e 625 di Sky: Super! è il canale dove i ragazzi possono dare sfogo alle proprie passioni, alla creatività, dove possono trarre ispirazione e scoprire le loro attitudini. Il 28 luglio, su Super! andrà in onda alle 19:50 una puntata speciale interamente dedicata a Vita da Carlo seconda stagione.