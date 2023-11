Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative a Salerno

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà inaugurata presso la Prefettura di Salerno la mostra Ferita a cura di Valentina Gaudiosi, dedicata alle donne vittime di tratta, che sarà aperta al pubblico per tutta la prossima settimana. Sempre domani, 25 novembre, in programma la fiaccolata silenziosa in ricordo di Giulia e delle altre 101 donne uccise nel 2023, a Palazzo di città.

L'altro appuntamento

Intanto, il 26 novembre, l’appuntamento sul Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro alle ore 11, dove avrà inizio una carovana di sensibilizzazione contro la violenza di genere che si concluderà in piazza della Libertà con un Flash Mob “Dillo con la danza: Libere tutte!” a cui parteciperanno 150 ballerini delle scuole di danza di Salerno. Le iniziative verranno presentate, insieme ad altri progetti, sabato 25 novembre, alle ore 10.30, con una conferenza stampa che si terrà in Prefettura.