Il grande ritorno di Msc Crociere a Salerno: "Un riconoscimento alla città"

Grande accoglienza per la Msc Opera, che ha attraccato per la prima volta al molo Manfredi di Salerno. Per questo motivo, come di consueto in questo casi, è stata organizzata la tradizionale “Cerimonia del Crest” con il Comandante Pietro Esposito ed i rappresentanti delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra i quali il sindaco Vincenzo Napoli, il Comandante della Capitaneria di Porto Attilio Maria Daconto, il presidente di Salerno Stazione Marittima, Giuseppe Gallozzi ed il deputato Piero De Luca.



La cerimonia

L'evento si è tenuto al dodicesimo piano della nave, fra le più moderne e tecnologicamente avanzate – anche sotto il profilo ambientale – della giovane flotta della compagnia, ed ha rappresentato l'occasione per ribadire la centralità di Salerno nel traffico crocieristico del Mediterraneo. "Questo è un riconoscimento alla città" ha sottolineato il sindaco Napoli, che ha aggiunto: "È la consacrazione di Salerno, considerata ormai luogo turistico anche da compagnie importantissime come Msc. Un grande vantaggio per commercianti, ristoratori e strutture alberghiere che avrà una forte ricaduta sul tessuto economico locale". "Il ritorno di Msc conferma che Salerno è una città inserita nei circuiti nazionali ed internazionali " ha spiegato l'assessore Ferrara. "L'arrivo di Msc è frutto del lavoro svolto in questi anni, mirato a rafforzare le infrastrutture turistiche e di accoglienza" ha evidenziato Piero De Luca. "Siamo in uno dei posti più belli al mondo ed il turismo torna ad essere punto di riferimento" ha aggiunto il deputato del Pd. "La nostra città rappresenta un punto di esclusività per il territorio che compagnie come Msc richiedono" ha concluso il presidente Gallozzi.

Msc

Ad accogliere gli ospiti Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere, ha dichiarato: "La stagione estiva 2023

di MSC Crociere sta registrando un record di prenotazioni con il Mar Mediterraneo che si conferma grande protagonista. Su 21 navi dispiegate dalla Compagnia in tutto il mondo, ben 14 navigheranno infatti nel Mare Nostrum, con 14 diversi porti di imbarco e oltre 4 milioni di ospiti movimentati. Siamo quindi particolarmente lieti di essere riusciti a tornare nel porto di Salerno

con tre scali, rispettivamente di Msc Opera, Msc Orchestra e Msc Musica. Essere oggi a Salerno è un’ulteriore conferma della centralità che la Campania riveste da sempre nelle destinazioni di Msc Crociere, compagnia che – è bene ricordarlo – è nata proprio in questa regione circa 30 anni fa. La città di Salerno rappresenta un grande valore aggiunto per i nostri ospiti, che potranno visitare le numerose meraviglie della città e di tutto il territorio circostante".