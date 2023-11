Tutto pronto per “Help Hope”, la Festa Diocesana dei Giovani: il messaggio del vescovo

“Help Hope” è il titolo della Festa Diocesana dei Giovani in programma sabato 25 novembre alle ore 19, al PalaBerlinguer di Bellizzi,organizzata dalla Consulta di Pastorale Giovanile e don Roberto Faccenda, direttore della PG dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

L'incontro

“Ascoltare, brillare, non temere”: sono i tre verbi pronunciati da Papa Francesco nell’omelia tenuta a conclusione della Giornata mondiale della Gioventù, a Lisbona, ad agosto e sono anche le tre espressioni scelte come leitmotiv all’incontro ideato dalla Pastorale Giovanile. Ospiti di eccezione, il giornalista delle Iene Filippo Roma, noto per le sue inchieste contro il malcostume e impegnato nel sociale, ma anche il cantautore Leo Gassman, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria "Nuove Proposte”, che offriranno preziosi spunti ai giovani sul significato e sul valore dei tre atteggiamenti citati dal Pontefice. Momenti di preghiera, riflessione e svago, dunque, per vivere con intensità lo spirito della Festa Diocesana dei Giovani.

Il messaggio del vescovo

“Ritengo che Papa Francesco sia riuscito ancora una volta a centrare quelli che sono gli atteggiamenti fondamentali perché la vita di un giovane possa realizzarsi in pienezza – ha commentato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi - Ascoltare quanto Gesù ci dice circa la vita come un cammino di amore (e quindi anche sapersi ascoltare gli uni gli altri), essere luminosi della luce di Dio, capaci quindi di diffondere il bene. E non scoraggiarsi nelle difficoltà, ricordando che il Signore non fa mai mancare la sua vicinanza ed il suo aiuto a coloro che fanno della vita un’occasione di amore e di ricerca della giustizia e della pace”. “Come l’anno scorso, mi auguro che in tanti possano aderire con gioia a questa iniziativa, vivendo insieme un momento di riflessione e di fraternità”, ha concluso Sua Eccellenza Monsignor Bellandi che prenderà parte alla Festa Diocesana dei Giovani.