IlluminiAmo Salerno: anche i commercianti scaldano i motori per l'iniziativa di Pippo Pelo

Non solo i cittadini, ma anche i commercianti scaldano i motori della seconda edizione di IlluminiAMO Salerno, l’iniziativa ideata da Pippo Pelo che mira a dare “luce” alla città nel periodo natalizio. "Accendiamo anche i negozi", ha detto Pippo Pelo, invitando gli esercenti ad aderire all’iniziativa che nella sua prima edizione ha coinvolto oltre 15mila persone.

"Vogliamo illuminare non solo le case e i palazzi, le zone periferiche, dove magari non le Luci d’Artista arrivano, ma anche tutte le attività commerciali", ha aggiunto Pippo Pelo. Nei prossimi giorni, il lancio delle nuove attività: appuntamento con l’accensione, quest’anno, per il 1° dicembre. Fervono i preparativi.