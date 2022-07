Invasione di blatte e topi: i salernitani dicono "basta" al degrado

Sono numerose le segnalazioni dei cittadini che scrivono alla nostra redazione per denunciare le situazioni di degrado sul territorio salernitano.

Le zone

Le utlime in ordine di tempo riguardano via Marino Paglia, quartiere Italia e viale Verdi (arbusti ed erbacce incolte), via Scuola Eleatica (rifiuti ed alberti caduti) e la rotatoria nei pressi di Parco Pinocchio (rifiuti abbandonati). Sono segnalati, inoltre, alberi non curati che arrivano addirittura a lambire le abitazioni in via de vita a Capezzano, mentre è allarme blatte in via Pinto ed in via d'Amico. In piazza Luciani a Torrione, infine, sono numerosi i topi avvisati.

Le richieste

I cittadini, ancora una volta, chiedono interventi immediati da parte dell'amministrazione comunale affinché si ponga fine alle troppe situazioni di degrado che caratterizzano il territorio cittadino.