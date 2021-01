Tutti in pena per Jack: l'appello dei proprietari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anpana Guardie Ecozoofile sta cercando un esemplare di labrador (in foto ndr): maschio, 7 anni, risponde al nome di Jack, mansueto, docile e giocherellone. Risulta allontanatosi da casa da circa 10 giorni, zona Badia di Cava de Tirreni. Come noto, i cani sono in grado di coprire grandi distanze in poco tempo, questo presuppone che potrebbe essere ovunque, anche molto lontano dall'area dalla quale si è allontanato.

Da una ricostruzione delle sue abitudini è possibile escludere alcune opzioni, ciononostante rimane plausibile l'ipotesi che possa essersi unito a qualche gruppo di cani randagi, magari attratto da qualche esemplare femmina in calore. Se invece si fosse autonomamente accasato presso qualche proprietà privata, si ritiene necessario rendere noto che il cane soffre di una forma di epilessia che va monitorata e curata con attenzione. Inutile dire che c'è una famiglia a casa in pensiero che lo attende. Si ringrazia in anticipo coloro i quali collaboreranno nella ricerca fornendo ogni tipologia di informazione in merito.

Chiunque avesse notizie o lo avvistasse, può scrivere su Facebook a Vincenzo Savarese o Anpana Guardie Ecozoofile che si stanno occupando delle ricerche.