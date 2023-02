“Cilento mia”: il nuovo lavoro di Kill drama

Kill drama, all'anagrafe Cosimo Zerenga, torna sulla scena musicale e lo fa con un singolo dedicato alla sua terra. “Cilento mia”: così si intitola il suo ultimo lavoro musicale, realizzato in collaborazione con il noto musicista Angelo Loia e accompagnato da un videoclip in cui sono evidenziati, tra le altre cose, proprio i magnifici paesaggi del territorio cilentano. Il singolo arriva dopo il successo registrato la scorsa estate con “Roulette”, brano realizzato in collaborazione con uno dei più grandi produttori italiani del momento, Sick Luke.

Parla il rapper

“Cilento mia – racconta Zerenga –, è una canzone d’amore verso la mia terra, in cui ho raccolto i sussurri delle nostre strade, i sapori della nostra terra e l’amore della nostra gente. Ho voluto con me in quest'avventura un musicista di tutto rispetto Angelo Loia, storica voce e tra i più bravi musicisti della canzone popolare Cilentana. Il video –aggiunge il rapper – rappresenta le cose più intense e significative delle nostre zone, come i magnifici paesaggi, i paesi ancora dominati dagli anziani, dalle loro tradizioni e tutto l’amore del Sud”.