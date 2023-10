Legambiente, sabato l'assemblea dei soci: "Ognuno faccia la propria parte per il bene collettivo"

Si terrà sabato 14 ottobre alle ore 9:30 presso la sede del CSV di Salerno in via Filippo Patella 2 la riunione del circolo Legambiente Orizzonti Salerno alla quale è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Durante l’appuntamento verranno presentati al territorio i progetti e le iniziative che il circolo ha messo in atto in città in diversi ambiti: scuola, verde pubblico, educazione ambientale, cantieri di cura.

L'assemblea

“C'è bisogno di unire maggiormente le forze perché ognuno, amministrazioni e cittadini, faccia la propria parte per il bene collettivo e per poter affrontare al meglio il futuro, costruendo una città differente: inclusiva e più vivibile” spiega la Presidente del circolo Alessandra De Sio.