"Solidarietà senza confini". E' questo il tema del "Lions Day", che domani 13 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, si svolgerà presso la zona Archeologica di Paestum, organizzato dal Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia presieduto dal dottor Vincenzo Mallamaci.

Il programma

Lungo il percorso della zona archeologica della città dei Templi saranno allestiti una serie di stand dove sarà distribuito materiale informativo, sarà effettuata una raccolta fondi per l'acquisto un cane guida che sarà donato ad un non vedente, sarà effettuata una raccolta di occhiali usati che saranno poi rimessi a nuovo e donati a persone bisognose. Ma non solo ci sarà uno stand dove sarà possibile donare materiale didattico, penne, colori, quaderni da donare ai bambini delle scuole primarie del territorio in difficoltà. Ed ancora la possibilità di effettuare praticamente le manovre di rianimazione cardio respiratorio e vedere come si utilizza un defibrillatore semiautomatico con gli istruttori della Croce Rossa. Previsto, inoltre, un incontro con i giovani del territorio.