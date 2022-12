Lotto tecnico, si attende l'estrazione dopo l'Immacolata: ecco i nuovi numeri

Settimana anomala per gli appassionati del Lotto. L'estrazione di giovedì 8 dicembre è stata posticipata ad oggi venerdì 9 dicembre per la coincidenza con la festa dell'Immacolata. Quindi in 48 ore avremo due estrazioni nelle quali finalmente si è presentata la condizione per poter elaborare la previsione dei tre ambi Killer su Napoli-Palermo.

I nuovi numeri

Previsioni valide da venerdì 09 dicembre a giovedì 15:

Palermo-Roma

Ambata47

Torino-Venezia

Ambata 65

Per informazioni sulle previsioni private di Antonio Pioggia telefonare al 3463595013.