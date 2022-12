Curiosità, la “Luce della Pace” di Betlemme illumina la parrocchia di San Demetrio Martire

Un sabato speciale, quello vissuto dal gruppo giovani della parrocchia San Demetrio Martire di Salerno. I fedeli, infatti, si sono recati presso la stazione ferroviaria di Salerno, insieme al parroco Don Rosario Petrone e al diacono Don Vincenzo Salsano, nonchè ad alcune catechiste e ai bambini, per attendere ed attingere simbolicamente dalla “Luce della Pace” proveniente da Betlemme. L’iniziativa è stata accompagnata da una preghiera condivisa con diversi gruppi scout. Al termine dell’intenso e significativo momento comunitario, il gruppo ha fatto ritorno in parrocchia, dove domani nella messa delle ore 11, i giovani della comunità doneranno simbolicamente la luce della Pace a tutti i partecipanti. "Chi non riuscirà ad essere presente domani, potrà attingere dalla luce fino al 31 dicembre", fanno sapere dal gruppo.

Il programma del ritiro di domenica

Domenica 18 dicembre, dunque, durante la santa messa ci sarà la benedizione dei Bambinelli e la consegna della luce della pace (chi vuole può portare una candela o una lanterna). A seguire, pranzo a sacco e momento comunitario presso il salone Giovanni Paolo II della parrocchia.

La curiosità

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.