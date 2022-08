Tutto pronto per la festa della Madonna che viene dal mare, il programma

Tutto pronto per la festa della Madonna che viene dal mare: al via, da domani, 2 agosto, le celebrazioni dedicate alla Vergine. Dal 3 al 5 il Triduo, mentre il 6 agosto ricorre il Centenario dell'Incoronazione dell'Icona Maria SS. di Costantinopoli (1922-2022) e il Cinquantesimo anniversario di elevazione a Santuario della Chiesa di S. Agostino (1972-2022) alle 19. La processione per mare e in programma il 7 agosto alle ore 17, con approdo alle 19.30 in piazza Sant'Agostino, dove alle ore 20 sua eccellenza monsignor Bellandi celebrerà la santa messa per affidare i salernitani alla protezione di Maria.

Di seguito, il programma: