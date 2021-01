"Desnuda": in arrivo la vacanza hot in Cilento, Malena è la testimonial

Turismo "libertino" per risollevare l'economia cilentana: questa l'idea dell'imprenditore Nanni Marsicano. A lanciare "Desnuda", la vacanza alternativa, in un video, la pornostar Malena che annuncia giorni di relax, divertimento ed erotismo in piena libertà, per sigle, coppie, scambisti, nudisti e naturisti, in un suggestivo resort sul mare, lontano da occhi indiscreti.

La singolare vacanza hot è prevista per il 29, il 30 e il 31 maggio, nonchè per l'1 e il 2 giugno con una location ancora top secret per il momento. Curiosità.