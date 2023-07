Cilento, il mega yacht "Big Easy"di 47 metri è attraccato a Marina di Camerota

Per la prima volta nella storia del porto di Marina di Camerota è ormeggiato un mega yacht di 47 metri, "Big Easy", che naviga sotto la bandiera. Un lavoro di squadra durato mesi, tra sommozzatori, elettricisti ed ormeggiatori per l’allestimento dei cavi di ormeggio e l’installazione di erogatori di energia elettrica da 125 amp.

I commenti

“Il Porto Turistico di Marina di Camerota in partnership con le migliori agenzie italiane e non, è diventato ufficialmente un punto di riferimento per gli armatori che transitano nelle nostre acque” scrive, sui social, il direttore della società Camerota Yachting Service Gerardo Principe. “Un’ organizzazione impeccabile, ormeggio e protocolli di sicurezza eseguiti in modo esemplare” queste sono state le parole del comandante del Big Easy. La nautica da diporto, nell’ultimo decennio è diventata un’attività impegnativa ed esigente che necessita di personale altamente qualificato, un percorso che la Camerota Yachting Service segue ormai da anni, il Big Easy è stata la conferma.