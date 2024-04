Curiosità, migliaia di ascolti e visualizzazioni per "Oblio" di Massimo Santoro

Sta riscuotendo notevole successo "Oblio", brano strumentale del chitarrista salernitano Massimo Santoro. Ben 40mila stream su Spotify e migliaia di visualizzazioni su Youtube, infatti, per il talento del nostro territorio che, con la sua chitarra classica, trascina gli ascoltatori in una dolce melodia, "combattuta" tra malinconia e passione, fino a far dissolvere le note in un silenzio carico di sentimenti. Emblematico, il titolo del brano: l'artista condivide con le note il suo viaggio emotivo che, proprio attraverso la musica, lo conduce in uno stato di pace, "distante" da ciò che di materiale lo circonda.

Prodotto da Musikattiva social recording di Salerno, primo studio di produzione musicale sociale e gratuito volto a valorizzare i giovani musicisti campani grazie al patrocinio del Comune e della Regione, il brano è caratterizzato dall'arrangiamento orchestrale di Vincenzo Maggio, mentre le riprese audio sono a cura di Alfredo Capozzi e Antonio Piacentini, con mix e mastering di Alfredo Capozzi. Da ascoltare.