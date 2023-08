Riti civili anche al di fuori delle sedi comunali a Pontecagnano Faiano. È quanto annunciato dall’amministrazione comunale, che ha pubblicato l’avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di privati “che ambiscano alla concessione in comodato gratuito all’ente di ville storiche, sedi di prestigio, strutture ricettive qualificate o comunque di particolare interesse ai fini della celebrazione di matrimoni o unioni civili in spazi diversi dai pubblici uffici”.

L’avviso

“Il momento del matrimonio o dell’unione civile – spiega il sindaco, Giuseppe Lanzara - è un momento magico ed indimenticabile. Con questa iniziativa vogliamo concedere la libertà ai nostri concittadini di celebrarlo dove più preferiscono, rendendo la data dei sogni ancora più memorabile e significativa. Inoltre, intendiamo rafforzare la promozione del nostro territorio, ambìto anche da sposi provenienti da altri Comuni o Regioni. In sostanza, puntiamo ad accontentare le coppie ma anche i titolari di ville, ristoranti, alberghi, che vedranno senz’altro aumentare il numero dei clienti. Ovviamente, terremo fede a particolari requisiti legati agli spazi ed alla storicità degli ambienti, e lo faremo seguendo un iter predefinito, specificato nell’avviso”. Per i matrimoni o unioni civili presso le strutture ricettive, edifici, ville, di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico ritenute idonee, saranno previste specifiche tariffe: 200 euro per i giorni feriali, 300 euro per i giorni festivi.