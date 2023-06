Un mese senza Mirtillo: presunti avvistamenti ma ancora nessun lieto fine

E' trascorso ormai un mese da quanto Mirtillo, il cagnolino della Pasticcia Cupcakeria di via Diaz, sembra essere svanito nel nulla. Quando è scomparso, era all’interno della villa della proprietaria, con altri due cani. Pasticcia Cupcakeria è stata anche chiusa molti giorni, proprio perchè le titolari sono state impegnate nelle ricerche serrate per rintracciare Mirtillo, ma ad oggi, purtroppo, nessuna novità. L'ultimo avvistamento di un cagnolino simile a Mirtillo, risale a qualche giorno fa, tra Gragnano e Castellammare. Tuttavia, risulta improbabile che l'amico di zampa, anziano e con la cataratta, possa essersi spostato dalla Valle dell'Irno fino alla provincia di Napoli, a meno che non sia trasportato lì da terze persone. La richiesta per ritrovarlo, in ogni caso, continua a fare il giro dei social: qui di seguito, l'annuncio disperato della proprietaria, con i recapiti utili in caso di avvistamento.