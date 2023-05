Antiquariato e collezionismo, in mostra le auto d'epoca alla Stazione Marittima

Tanta curiosità, questa mattina, a Salerno per “Non solo vintage”, la fiera dedicata all’antiquariato ed al collezionismo organizzata dall’associazione culturale “La soffitta in piazza”.

L'evento

Nella fiera, oltre ad abbigliamento, dischi in vinile ed artigianato handmade, è stato allestito – come mostrano le foto di Antonio Capuano – il raduno di Auto d’Epoca organizzato da “Vintage group car” che, successivamente, prevede un pranzo presso il ristorante Concord. L'iniziativa ha attratto tanti salernitani e visitatori.