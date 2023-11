Casa di rifugio per donne, la proposta: "Intitoliamola ad Annalisa"

Sarà intitolata ad Annalisa D’Auria, la donna uccisa dal compagno alla fine di ottobre, la casa rifugio per le donne vittime di violenza di Nocera Inferiore. L’immobile, sottratto alla criminalità organizzata, si trova in via Astuti.

La proposta

La proposta è emersa dall'ultima commissione consiliare Pari opportunità dal consigliere comunale di Noi con Nocera, Vincenzo Sellitto. “Mi è sembrato doveroso per ricordare la nostra concittadina vittima di femminicidio. Tra l’altro la casa si trova nello stesso quartiere dove Annalisa è cresciuta”, ha spiegato. Allo stato, sono 34 le donne prese in carico dal Centro antiviolenza.