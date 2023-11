Incontro di confronto e sensibilizzazione in vista della Giornata Internazionale del 25 novembre a Nocera Superiore. Dopo l’adesione alla Campagna virale denominata "Posto Occupato", venerdì 24 novembre, a partire dalle 17, in biblioteca comunale, si discuterà delle novità introdotte dalla nuova legge sul cosiddetto Codice Rosso Rafforzato entrata in vigore lo scorso 30 settembre. Tra le modifiche introdotte nella nuova legge, l’obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare entro 3 giorni una donna che denuncia di essere stata vittima di violenza e la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima con il ricorso all’utilizzo del braccialetto elettronico.

Gli interventi

Dopo i saluti del Sindaco Giovanni Maria Cuofano e di Anna De Nicola, Presidente COA Nocera Inferiore, si susseguiranno gli interventi di Gianfranco Albanese, Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, Gaetana Amoruso, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Fabio Martino, Psicoterapeuta Centro Time Out ASL Salerno. Introduce e modera Veronica Avella, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Nocera Superiore. A seguire è prevista una dimostrazione pratica di Difesa Personale a cura del maestro di Aikido Enrico Cicalese.