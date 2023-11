"Posto occupato", parte la campagna contro la violenza sulle donne a Nocera Superiore

Nocera Superiore conferma il suo impegno di città per le donne e lo fa, quest’anno, aderendo alla campagna nazionale Posto Occupato, battezzata nel 2013 da Maria Andaloro in un piccolo comune della provincia di Messina.

Il progetto

L’adesione all’iniziativa – legata alla Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre – è accompagnata da una mattinata di confronto e riflessione, in programma giovedì 16 a partire dalle 11 nella biblioteca comunale A.Moro, con il focus di Concetta Lambiase (docente di Educazione Fisica e promotrice territoriale della Campagna di sensibilizzazione), un reading di poesie a cura di Giovanna Rispoli (poetessa) e Maria Di Serio (docente di Lettere) e l’esposizione di alcune opere pittoriche realizzate da Manuela Borrelli. I saluti d’apertura saranno del Sindaco, Giovanni Maria Cuofano, e dell’Assessore alle Pari Opportunità, Veronica Avella. Posto Occupato è una Campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita che si alimenta ogni giorno dell’anno attraverso l’impegno di istituzioni, associazioni e cittadini nell’occupare - per l’appunto - un posto a sedere o più di uno apponendo il pay-off della Campagna sullo schienale di una sedia, di una poltrona o di una panchina. Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso, una voce per chi non ha più voce.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Cuofano: "Dopo le incisioni sulle maioliche realizzate dagli studenti del Liceo Galizia ed installate lo scorso anno nei luoghi pubblici e nelle scuole di Nocera Superiore, l’adesione a Posto Occupato è un'ulteriore testimonianza dell’impegno civico e culturale in favore delle donne per rendere la nostra comunità ancora più unita e solidale".