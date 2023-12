Il riconoscimento civico “Oliveto nel cuore” è stato assegnato alla memoria di Caldino Russo. A ritirarlo i familiari dell'indimenticato presidente dell'Asd Oliveto Citra 1975.

Il premio

Il premio è destinato ai cittadini che, attraverso la loro notoria opera, hanno dato lustro al Comune di Oliveto Citra. Russo, già amministratore Comunale dal 2009 al 2014, è scomparso prematuramente il 28 ottobre 2023. Questa la motivazione: "Per essersi impegnato in tante occasioni di aggregazione tra persone, a tutti i lievlli, e di politiche di ruralità destinate a costruire sempre di più il nostro sentimento comunitario. Per aver rappresentato per tanti anni l'anima del calcio olivetano, rafforzando la cultura dello sport con costanza e impegno, dando la possiblità a tanti giovani di creare relazioni e personsalità attraverso la sana cultura dello stare bene insieme".