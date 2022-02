Dall'arte alla cultura, accogliendo il mondo del Sociale: nasce Open Lab a Baronissi

Scultura, musica e tanto altro, tra arte e cultura. Apre i battenti domani, 14 febbraio, a Baronissi, in via Maiorino, Open Lab, associazione affiliata all'Arci: dalle ceneri di una vecchia falegnameria, dunque, ha preso vita lo spazio polifunzionale che, oltre al circolo, ospita il laboratorio del noto writer, Stefano Santoro, in arte McNenya.

La curiosità

Tra corsi di chitarra, di dj, dibattiti, presentazioni di libri, cineforum, Open Lab si pone come uno spazio aperto a tutti gli associati, andando controcorrente ed investendo sulla condivisione intesa nel senso più puro del termine. "Vogliamo che Open Lab sia un luogo comune, rispettato da tutti, pronto ad aprirsi a tutte le realtà sociali, che funga da presidio culturale per la comunità di Baronissi", ha spiegato McNenya, socio fondatore dell'associazione presieduta da Lucio Schiavone e composta da Andrea Santoro, Marco Brescia, Michelangelo Schiavone, Luca Scafuri e Pasquale Cavaliere. Un faro si è acceso, dunque, nella Valle dell'Irno, per incoraggiare ogni passione artistico-culturale, nel segno della valorizzazione dei talenti e della promozione del "bello" e dell'utile. Tanta curiosità.