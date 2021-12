Omaggio a Don Alfonsino: Sant'Eustachio ricorda lo storico parroco

Il 15 dicembre è una data storica per la comunità, è il giorno dell'edificazione della Chiesa che nel 1999 fu fortemente voluta dal sacerdote. Don Alfonsino ha guidato per 51 anni la parrocchia. Al termine della celebrazione eucaristica, sarà scoperta una targa in suo ricordo