Sarno: la "Partita del Ricordo" tra Nazionale italiana attori ed una rappresentativa sarnese

Si è svolta a Sarno, negli scorsi giorni, la Partita del Ricordo. In campo, per commemorare il disastro che ha colpito Sarno, Siano e Bracigliano il 5 maggio 1998, sono scese la Nazionale Italiana Calcio Attori ed una Rappresentativa Sarnese di ex calciatori.

La partita

Il match, arbitrato da Rosanna D'Ambrosi, della sezione arbitrale di Nocera Inferiore, è terminata con il risultato di 2-0 per gli attori, con reti di Mario Ermito e Pio Stellaccio. La partita è stata una festa in campo e di pubblico dove oltre 2.000 persone hanno gremito gli spalti dello stadio comunale Felice Squitieri.

A scendere in campo contro la Rappresentativa Sarnese, Raimondo Todaro, Francesco Cicchella, Stefano Masciarelli, Mino Abbacuccio, Lorenzo Parrotto, Valentino Campitelli, Roberto Oliveri, Agostino Penna, Diego Tavani, Andrea Preti, Daniele Perrone, Mario Ermito, Francesco Giuffrida, Fabrizio Romondini, Gennaro Silvestro, Stefano Oradei, Ciro Esposito, Joseph Altamura, Lorenzo Sarcinelli, Stefano Pantano, Fabrizio Collalti, Pio Stellaccio. Mister: Giancarlo Oddi, campione d'Italia con la Lazio di Maestrelli nella stagione 1973-74. Ospite d'eccezione, Paolo Pasquali, al secolo Doctor Vintage.

Il commento

"Abbiamo vissuto una grande giornata di sport all'insegna della solidarietà e del ricordo delle 137 vittime dell'immane tragedia che il 5 maggio 1998 colpì la nostra comunità, e che ha visto la presenza di tanti ragazzi delle scuole del territorio che, nonostante il tempo incerto, hanno gremito la tribuna dello stadio - ha commentato Giuseppe Canfora, sindaco di Sarno - Un ringraziamento particolare ai promotori dell'evento, Sebastiano De Vivo (DevisSportItalia), Carmine Molisse (Associazione Sarno per lo Sport), l'Associazione di promozione sociale ACAH (All Cops Are Heroes), Love Cup, il dott. Francesco Paolo Russo, SIAP Campania, Alex Bucci. E poi un doveroso e sentito ringraziamento agli sponsor, allo speaker Roberto Cerrato e a tutte quelle persone che in silenzio hanno lavorato per la riuscita di questo importante evento di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alle Associazioni Insieme si può e AISLA" ha concluso Canfora.