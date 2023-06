Pellare, 11 – 15 giugno 2023: XIII edizione della Settimana di spiritualità e cultura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo “Cinquanta Volte Grazie” – edizione speciale (2022) in cui si è celebrato il cinquantesimo anniversario di Ordinazione Presbiterale di don Angelo Imbriaco, parroco di Pellare (frazione di Moio della Civitella) e Cardile (frazione di Gioi) – la Settimana di Spiritualità e Cultura riprende la sua naturale dimensione volta sempre a valorizzare e preservare il patrimonio archeologico, culturale e spirituale del territorio. “Viva San Vito”: è questo il tema portante della XIII edizione della rassegna culturale che si svolgerà a Pellare di Moio della Civitella (SA), dall’11 al 15 giugno 2023. «In occasione del restauro della statua di San Vito martire, abbiamo voluto sottolineare la profondità e la storicità della devozione che lega Pellare alla figura di tale santo», spiega don Angelo Imbriaco, ideatore e coordinatore della Settimana di Spiritualità e Cultura. Per risalire all’origine del culto di San Vito a Pellare è necessario andare a ritroso nei secoli. Come scrive l’insegnante e storico Giuseppe Stifano in “La Chiesa di San Francesco: tracce di Barocco nel Cilento” (Salerno, Grafica Salernitana, 1974, p. 12): «Essendovi in loco molta venerazione per il martire San Vito, i frati (dell’Ordine Francescano Minori Osservanti, ndr) oltre ad erigere una cappella pensarono di chiedere per il giorno 15 giugno al Papa, Innocenzo X (1654), una indulgenza plenaria per tutti coloro che fossero entrati in chiesa. Inoltre fu istituita la fiera di S. Vito della durata di giorni quattro con privilegio autentico del Sacro Collaterale di Napoli e con firma e consenso del Viceré Regnante. […] Tutto fu fatto per opera e mercé del Rev.do Padre Provinciale, fra Gregorio figlio di questo paese». Proprio a fra Gregorio da Pellare si deve, tra le altre cose, la volontà e l’impegno di far costruire – nella seconda metà del 1600 – la statua di San Vito martire. All’epoca, nonostante la parrocchia di Pellare fosse intitolata a San Bartolomeo apostolo, si usava celebrare San Vito come protettore. Fu così fino agli inizi del 1800 – secondo quanto riportato da un documento risalente al 1811 –, quando si provvide a far realizzare la statua di San Bartolomeo apostolo. La Settimana di Spiritualità e Cultura (2023) inizierà domenica 11 giugno (a partire dalle ore 17:00, Piazza Santa Caterina), con il “Palio di San Vito”. Sulla base delle testimonianze storiche legate al culto di San Vito, saranno riproposti alcuni degli antichi giochi pellaresi che allietavano e caratterizzavano i giorni di festa. L’organizzazione e la gestione del “Palio di San Vito” sono ad opera di Salvatore Carbone. Lunedì 12 giugno, apertura al pubblico della mostra dei “Vestiti del Bambino di Sant’Antonio” allestita nell’Antica Chiesa di San Bartolomeo apostolo (ore 21.00). Nello specifico, si tratta dell’esposizione degli abiti che – in occasione dei solenni festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova – sono stati confezionati negli anni. La mostra è a cura del prof. Angelo Ruggiero. Martedì 13 giugno, alle ore 11:30 nella Chiesa di San Francesco, S. Messa in onore di Sant’Antonio celebrata da don Angelo Imbriaco. Mercoledì 14 giugno, alle ore 19:00 nella Chiesa di San Francesco, S. Messa e Vespri di San Vito Martire. Seguirà l’apertura della “Fiera - Mercato di San Vito” (ore 20:00, Piazza degli Eroi). Rievocazione in chiave contemporanea del mercato che – a partire dal XI secolo – animava il paese durante la festa del santo patrono. A tal proposito, saranno allestiti stand enogastronomici e di artigianato locale. Il quarto e ultimo appuntamento della tredicesima edizione della Settimana di Spiritualità e Cultura, giovedì 15 giugno, si articolerà in diversi momenti della giornata. Si inizierà la mattina, alle ore 11:30 nella Chiesa di San Francesco, con la S. Messa in onore di San Vito Martire. Si proseguirà (ore 19:30) con la processione – coadiuvata dal Comitato “Festa San Vito Martire” – accompagnata dalla Banda di San Mauro Cilento. Alle ore 22:00 in Piazza degli Eroi: Serata Culturale “Viva San Vito”. Interverranno: Enrico Gnarra, sindaco di Moio della Civitella; la restauratrice Caterina Cammarano, che spiegherà “Il restauro della statua di San Vito M.”; il presidente della Pro Loco di Moio della Civitella, arch. Luigi Scarpa, con un intervento concernente “L’intestazione degli antichi palazzi di Pellare”; il dott. Nicola Giuliano e la direttrice del Polo Museale “Prof. Giuseppe Stifano” di Moio della Civitella, la dott.ssa Giovanna Baldo, entrambi si soffermeranno su “La chiesa di San Francesco: ricerca di possibili giochi di luce interni rivolti ai fini calendariali”. Le conclusioni saranno affidate a don Angelo Imbriaco. La tredicesima edizione della Settimana di Spiritualità e Cultura – “Viva San Vito” si chiuderà in musica con il concerto dei “Figli di Bacco”. Coordina e presenta la dott.ssa Rosy Merola, giornalista. Nel corso della rassegna culturale sarà possibile visitare la mostra dei “Vestiti del Bambino di Sant’Antonio” (a cura del prof. Angelo Ruggiero), allestita nell’Antica Chiesa di San Bartolomeo Apostolo. 