"Per non affogare": in uscita il primo singolo dei Puzzle

Manca pochissimo all'uscita del primo singolo ufficiale dei Puzzle, il duo ebolitano formato da Raffaele e Andrea Scocozza. Il singolo, dal titolo Per Non Affogare, è stato realizzato dal proprio studio di casa, con pianoforte a coda e microfono ed arriverà, il 21 settembre, alle radio e ai digital store più importanti del settore musicale.

Il singolo

Per Non affogare, scritto e composto dai fratelli Scocozza durante la quarantena, descrive come i pensieri si possano affollare nella mente e come le esperienze e le vie da percorrere, possano aiutare il cuore a vivere ciò che la vita riserva all’essere umano. Obiettivo da raggiungere? Non affogare nella quotidianità e non lasciarsi abbattere. Il gomitolo rosso, elemento principale del video, è un chiaro esempio da seguire e non lasciarsi scappare. Tenerlo stretto, come tutte le esperienze che la vita pone dinanzi ai nostri occhi, molte volte chiusi per la paura, insicurezza e illusa stabilità.

I Puzzle

I Puzzle si fanno conoscere dal web nel periodo del lockdown. Quando tutto fuori era in silenzio, loro suonavano e cantavano in casa realizzando cover e diffondendo il proprio pensiero con pezzi inediti, quali Non aver paura e La Mia Città, raggiungendo le otre 20mila visualizzazioni in pochi giorni.

Amore, coraggio e voglia di vivere, valori che accompagnano i testi dei Puzzle e che desiderano diffondere. Come? Non solo attraverso la musica ma anche con la creatività e i colori su carta. Oltre ad accompagnare la vita con note musicali, il duo ebolitano realizza vignette per sdrammatizzare e strappare così un sorriso. Come hanno fatto anche per il video clip di Per Non Affogare, in uscita sulle piattaforme social. Raffaele e Andrea recitano perfettamente la monotonia che si fa svegliare dall’esperienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Puzzle sono pronti ad annunciare la prima uscita discografica con Per Non Affogare, prodotta dalla SPC Sound di Silvio Pacicca e dalla Lino Management Berlin di Lino Sansone, arrangiata da Mattia D’Amato della B&D Records.