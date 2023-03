Sensibilizzazione alla lettura, a Polla nasce la "libreria diffusa"

A Polla negozi diventano librerie per il paese e realizzano la Libreria Diffusa. Ben 27 esercenti hanno accolto nel proprio negozio, bar o punto vendita le librerie/cubo di colore giallo, messe a disposizione dal Comune di Polla, insieme con dieci libri da destinare in dono o in prestito ai propri clienti. In questo modo i libri sono diffusi e reperibili in tutto il paese, in quella che è una vera e propria "libreria diffusa".

Il progetto

L’iniziativa nasce nell’ambito del Progetto “Leggendo…Insteia” vinto dal Comune con il Bando Città che legge 2020” del Centro per il Libro. Come riferisce Giovanni Corleto, Presidente del Consiglio comunale di Polla e delegato alla Cultura e al Commercio, l’iniziativa non finirà qui: “Nel frattempo, è stata attivata una campagna informativa per favorire la donazione di libri nuovi da destinare alla Libreria diffusa attraverso la formula del Libro sospeso, oppure libri usati da far pervenire presso la Biblioteca di Polla da cui verranno poi smistati alle librerie dei negozi. Donate libri e li metteremo a disposizione di tutti attraverso i negozi”.

I nomi degli esercenti aderenti: Bar Massimo, CS Parrucchieri, Panificio Sapori di Pane, Merceria Antonio Calabrò, Beauty Center di Barabara di Miele, Farmacia Monaco, Farmacia Tropiano, Isofer Ferramenta, The Fifties Vintage Bar Pub, Gigi Bike di Soccodato Luigi, Hotel Belvedere, Pizzeria Margaret, Ottica Fausti, Tabacchi Schettino, Tanti Auguri Bomboniere, The Kids House di Carmen Bruno, Al Giardino Fiorito di Letizia Babbino, Gigi di Leo, Carmelina Shop, Cartolibreria Cartovallo di Euzory Bello, Istituto di Bellezza Maria Pina, Kokoricò Moda, Medimar Abbigliamento, L'amica degli animali di Maddalena Iaia, Lavanderia 2000, Autodemolizione Pistone, Tabacchi di Ester Albano.