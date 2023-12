C'è l'annuncio ufficiale: Capodanno in piazza della Libertà con i Pooh

Ora è ufficiale: saranno i Pooh i protagonisti del “Capodanno in Piazza” organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania ed a cura di Anni 60 Produzioni. L’appuntamento con la band che ha fatto la storia della musica italiana è in Piazza della Libertà a Salerno domenica 31 dicembre. Ad aprire la serata (ore 20.45) Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj che scalderanno il pubblico con musica dance e animazione. Alle 22 il concerto dei Pooh che proporranno tutti i loro principali successi. A Mezzanotte brindisi augurale e spettacolo di fuochi pirotecnici. Ai tantissimi primati della straordinaria carriera del gruppo si aggiungerà quello di essere i primi artisti a esibirsi live in Piazza della Libertà.

Il concerto

"Siamo felici di ospitare questi artisti fantastici - dichiara il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - che con le loro canzoni indimenticabili sono stati la colonna sonora della nostra vita. Siamo pronti ad accogliere in serenità, sicurezza ed allegria tutti coloro che vorranno condividere le grandi emozioni di una notte magica nella città delle Luci d'Artista. Il primo Capodanno a Piazza della Libertà completa anche il grande programma di trasformazione urbanistica del Presidente Vincenzo De Luca che ha liberato l'area dal degrado facendola diventare un importante attrattore turistico che genera divertimento, aggregazione, economia e lavoro".

Gli altri appuntamenti

Lunedì 1 gennaio anche il Teatro Verdi partecipa alle feste con il doppio concerto di Capodanno (ore 18.30 e 21.30) dell'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa che proporrà il classico repertorio sinfonico, operistico, melodico con musiche popolari e da film. Presenta Peppe Iannicelli. La magia della Luci d'Artista a Salerno continua fino al 21 gennaio per permettere ancora a tanti turisti e visitatori di ammirare le spettacolari installazioni luminose.