Postiglione, le telecamere di Rai 3 Campania del Tgr itinerante nel borgo normanno

Dopo i microfoni di Rai Radio 1, nella cittadina di Postiglione sono approdate le telecamere del servizio pubblico di Rai 3 con lo speciale “Tg itinerante” condotto dal giornalista Rino Genovese, che andrà in onda sabato 16 dicembre alle ore 14 sul Tgr Campania di Rai 3. Riflettori e telecamere accese dunque, sul borgo di Postiglione, una cittadina di origine normanna conosciuta con l’appellativo de “Il balcone degli Alburni” poiché è collocata geograficamente alle pendici dei Monti Alburni e si affaccia sulla Valle del Sele, il Tanagro, la Piana del Sele e il Cilento, da dove è possibile ammirare i Faraglioni di Capri, la Costiera di Salerno, parte della Costiera Amalfitana e il Vesuvio.

La curiosità

Una vera e propria finestra sulle bellezze paesaggistiche e naturali della Campania, la città di Postiglione che dall’alto del suo castello normanno da un lato affaccia sulla maestosa montagna, mentre dall’altro lato domina sulla Valle e la Piana del Sele. Il borgo antico, caratterizzato da vie, fontane, monumenti e tra le chiese, anche la chiesa intitolata a San Giorgio, è conosciuto nel mondo per i suoi sentieri naturalistici per gli appassionati dell’escursionismo ad alta quota, oltre che dai percorsi di trekking ma anche per i piatti tipici locali realizzati con i prodotti enogastronomici delle aziende agricole e ristorative postiglionesi. E di enogastronomia, storia, arte, tipicità e tradizioni postiglionesi ne è rimasta affascinata anche Rai 3. Tra i tanti temi affrontati dal giornalista Rino Genovese, grazie al racconto di ristoratori e cittadini postiglionesi, l’evento enogastronomico e culturale che interesserà la cittadina questo weekend “Strettule - I percorsi del gusto postiglionese” e che si svolgerà lungo le vie del centro storico di Postiglione dal 15 al 17 dicembre 2023, tra convegni, mostra d'arte sulle opere del pittore José Garcia Ortega, attività sportive ed escursionistiche, intrattenimento e degustazione di prodotti tipici.