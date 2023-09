Bellizzi: Giannini e Morelli ospiti dell'ultima giornata del "Premio Fabula"

Sabato 2 settembre chiuderà il sipario sulla tredicesima edizione del Premio Fabula. Per la chiusura sono in arrivo i Supereroi (il tema di quest'anno) Giancarlo Giannini, attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore e regista, e Giampaolo Morelli, il mitico ispettore Coliandro, la serie cult dei Manetti Bros. I due ospiti si racconteranno due volte. Sul palco, alle 20.30, in Piazza del Popolo, di fronte ad una platea sempre gremita, Giannini e Morelli chiacchiereranno con il giornalista di Italia 1 Gaetano Pecoraro, per poi ricevere il Premio Fabula 2023.

L'appuntamento del pomeriggio

Nel tardo pomeriggio (dalle 18.30) i due ospiti incontreranno i ragazzi in Arena Troisi. Ma non saranno solo loro i protagonisti dell’ultima giornata del Fabula. Attesissimo (sempre in Arena alle 17) anche Nico Acampora fondatore di PizzAut - Nutriamo l’inclusione, ovvero la prima pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici a Cassina de' Pecchi (nell'hinterland milanese). Apre la sezione l’appuntamento (alle 18) con Alfonso Bufano e il figlio Amedeo, giovane disabile e autore di “La foresta incantata”. (Modera la giornalista Concita De Luca).

La giornata di ieri

Ieri ovazione da stadio prima per l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa e poi per Alfa. "Non è vero che dobbiamo decidere tutto e subito: io stavo iniziando l’università e poi a gamba testa è entrata la musica. Se avete un sogno provateci anche per tanto tempo", ha detto sul palco il giovane artista genovese che sogna un featuring a scelta tra "Cremonini, Jovanotti e Ferro".

Domani è l’ultimo giorno per incontrare chi ha una grande storia da raccontare, per mettersi in gioco e in discussione, per sognare insieme un mondo migliore. La stessa aspirazione che si evince dalle favole al vaglio (domani anche l’elezione di quella più bella dell’edizione 2023). Negli oltre 500 racconti pervenuti, tra creatività e fantasia, emergono le piaghe sociali del tempo: il bullismo, la violenza sulle donne, il fenomeno degli sbarchi e dei migranti.