A Luigi Snichelotto il Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix”

Tra gli assegnatari del prestigioso Premio “Campania Terra Felix”, iniziativa dell'Associazione della Stampa campana "Giornalisti Flegrei” e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ci sarà anche Luigi Snichelotto, imprenditore e giornalista pubblicista iscritto dal 2009 all’Ordine regionale della Campania.

Il commento

"La notizia deve raggiungere tutti, ovunque, ma raccoglierla e restituirla al lettore affinché la comprenda e ne comprenda il contesto in cui accade è affaire da giornalista. Tale impegno, sempre più svilito e faticosamente riconosciuto, è ciò che noi, invece, intendiamo promuovere e valorizzare" Queste le parole con cui Claudio Ciotola, presidente dell’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, descrive il ruolo dell’informazione al centro del Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che sabato 2 dicembre a partire dalle 9.00, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori della settima edizione nel corso della cerimonia di premiazione.

Il premio

Organizzato dall’associazione con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono l’amena Campania terra felix, in particolare i Campi Flegrei, e gli studenti, attraverso una sezione a loro dedicata, il premio, presentato da Rosaria Morra, attraverso le categorie speciali, valorizza anche le personalità che a vario titolo si sono distinte sul territorio. Luigi Snichelotto sarà insignito del Premio per il giornalismo televisivo, protagonista negli ultimi anni di un approfondimento settimanale in TV e in Radio sui temi dell’economia, con impatto sugli scenari del Mezzogiorno.