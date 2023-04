Curiosità, i bambini portano in processione San Giovanni: l'entusiasmo del sindaco

Tenerezza e fede si fondono ad Angri, dove un gruppo di bimbi ha organizzato una processione in onore di San Giovanni, realizzando una singolare immagine del Santo e trasportandola per le strade sulle spalle, come tradizione vuole. "Una passione viscerale che rende orgogliosi sia noi concittadini che i genitori. - ha commentato il sindaco Cosimo Ferraioli- Con queste due bellissime immagini inviatemi da Luigi de Lucia, fotografo e videomaker per l’US Angri 1927, vi auguro una serena domenica! San Giovanni è nel cuore di Angri, e Angri è nel cuore di San Giovanni”, ha aggiunto entusiasta il primo cittadino.

"Mi riempie il cuore sapere che le nuovissime generazioni si fanno promotrici della nostra tradizione, tanto da organizzare arbitrariamente una sfilata, quasi a ricordarci di non dimenticare le nostre radici più profonde. Miei cari piccoli concittadini, mancano pochi mesi e rivedremo il nostro amato San Giovanni di nuovo tra noi, come negli anni passati. E noi, così come voi che vi firmate una generazione che non smette di sognare, non vediamo l’ora che accada", ha concluso Ferraioli.