Donna con le doglie bloccata nel traffico a Battipaglia: la Protezione Civile "scorta" la coppia in ospedale

Fiocco azzurro, nonostante ogni difficoltà, a Battipaglia. I volontari della Protezione Civile della cittadina della Piana del Sele, ieri, hanno soccorso una donna con le doglie e il marito, diretti d’urgenza all’ospedale ma rimasti bloccata nel traffico.

I volontari in presidio del territorio per allerta meteo, rendendosi conto della situazione, hanno scortato la coppia sino al pronto soccorso, consentendo la nascita in sicurezza del piccolo Antonino. Un plauso alla squadra della Protezione Civile di Battipaglia, dunque, sempre in prima linea per supportare chi è in difficoltà.