Travolte da un'auto su un muretto, amputata la gamba a Giulia: l'amica avvia una raccolta fondi

"Ciao a tutti, sono Chiara la ragazza a sinistra della foto, mentre al mio fianco c’è Giulia, la mia migliore amica".

Lo scrive una 18enne, Chiara Memoli, coinvolta nell'incidente stradale avvenuto a Nocera Superiore, lo scorso 31 luglio, insieme alla sua amica Giulia. "Eravamo sedute su un muretto, quando all’improvviso siamo state investite da un’auto. Giulia, seduta accanto a me, si è resa conto per prima del pericolo, e mi ha spinto salvandomi dal drammatico impatto. Io sono rimasta illesa ma la gamba sinistra di Giulia è rimasta compromessa. I sanitari, vista la grave situazione, pur di salvare la vita di Giulia, hanno deciso per l’amputazione", racconta Chiara.

Così, la 18enne ha organizzato sul noto sito "Gofoundme" una raccolta fondi per sostenere Giulia e la sua famiglia in tutte le spese mediche da affrontare.

L'appello