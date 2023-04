Curiosità, le telecamere Rai tornano in Cilento: Linea Verde punta i riflettori su Sapri

La Rai torna in Cilento: in particolare, Linea Verde punta i riflettori su Sapri ed altri borghi cilentani nella puntata che andrà in onda domenica 2 aprile, alle ore 12.20.

La curiosità

Dalla gastronomia del territorio, al percorso del Cammino di San Nilo, passando poi per i centri cilentani dell’area del Monte Bulgheria e del Monte Stella. Domani, dunque, tutti incollati allo schermo.