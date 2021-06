La Rai a Nocera Superiore: si girano le prime scene della serie "Vincenzo Malinconico Avvocato”

La troupe televisiva rimarrà in città per due giorni per le riprese previste dalla sceneggiatura della serie tv. “Siamo felici per la scelta fatta dalla Produzione Rai e dal regista – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – è sicuramente un’occasione di visibilità per la nostra città considerata la messa in onda in prima serata della serie televisiva”