La donna più anziana della Campania compie 112 anni

Rosa De Vita compie 112 anni. Nata a Moio della Civitella l'8 febbraio del 1911, Rosa vanta il primato di essere la Decana della Campania. Nella sua vita ha visto nove papi e tre epidemie, senza allontanarsi mai dal borgo in cui è nata.

La storia

Quando a metà degli anni ‘50 il marito è emigrato in Venezuela, lei si è dovuta accollare sulle sue spalle tutto il peso della famiglia. Alla morte del marito, è rimasta con il figlio, con cui vive, la moglie, e i due nipoti e i cinque pronipoti che stravedono per la supernonna. Qualche anno fa, in occasione dei 110 anni, Rosa fu insignita del titolo di accademica dell’Università Popolare del Cilento con "110 e voto esistenziale". Il segreto per vivere così a lungo? Per Marianna Rizzo, biologo nutrizionista che da anni censisce e studia i centenari del Cilento sta "nelle lunghe passeggiate, nelle restrizioni caloriche, nel buon carattere e nel vivere in famiglia". Nel caso di zia Rosa è stata fondamentale la dieta a base di cereali antichi e legumi: "Pane e broccoli a colazione e pasta e fagioli o pasta fatta in casa a pranzo". In più l’abbraccio della famiglia e dei compaesani.