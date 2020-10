Restrizioni per le norme anti-Covid: Sal De Riso chiude i battenti, l'annuncio

Le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria mietono un'altra vittima: chiude i battenti Sal De Riso di Minori. Ad annunciarlo, il patron della pasticceria: "Abbiamo scrupolosamente adeguato la nostra Pasticceria di Minori a tutte le misure anti-Covid che il personale ha fatto rispettare con rigore esemplare. Mascherine, disinfettazione costante degli ambienti, sanificazione dei tavoli e delle sedute, gel disinfettante, misurazione della temperatura e tracciamento dei contatti, distanziamento e percorsi differenziati, menù su QRcode e accesso contingentato con conseguente divieto di consumare al banco per evitare il formarsi di assembramenti. - scrive Sal De Riso - Norme che sono state rispettate alla lettera a salvaguardia della salute di tutti. Abbiamo provato anche ad adeguarci alle ulteriori restrizioni imposte dall’ultimo DPCM: il crepuscolo era all’orizzont,e ma il nostro animo ottimistico si rifiutava di accettarlo. È un periodo difficile per la Costiera Amalfitana e per l’Italia. Per noi imprenditori della ristorazione questa che ci apprestiamo a combattere è una battaglia impari contro una macchina burocratica che impone ma non ascolta, che ordina ma non dialoga".

L'annuncio della chiusura