Salernitana, sei fantasticA: la festa nello spogliatoio con Rocco Hunt ed i granata

"Guaglù, guagliù, stasera ho palleggiato pure con Rocco Hunt". Un ragazzino con i capelli ricci e crespi si precipita all'esterno della tribuna vip e dell'area ospitalità dello stadio Arechi e urla agli amici la propria gioia mista a stupore. E' un frammento della festa che ci riporta, invece, a quello che poi è accaduto a fine gara, all'interno dello spogliatoio della Salernitana.

"Papà, ce l'abbiamo fatta"

Mister Hunt si è scatenato insieme ai giocatori della Salernitana; lo staff sanitario ha fatto da videomaker. "Sei fantasticA" è stata la canzone più gettonata ma tutti hanno anche ricordato che "un bacio è arrivato all'improvviso", da Venezia, dunque era "nu juorno bbuono". Poi un vento...caldo ha riportato tutti dall'inferno a Salerno, ombelico del mondo, grazie alla fiera resistenza del Venezia contro il Cagliari. Così, mentre la curva Sud Siberiano serviva il bis - non solo la scenografia d'inizio partita ma anche le stelle di Hollywood a fine gara - Rocchino, accompagnato dal papà Giovanni si sono trattenuti prima con i giocatori della Salernitana e poi in area ospitalità, in compagnia del presidente granata, Danilo Iervolino, e dell'amministratore Milan. Quello del papà per la Salernitana è stato sempre "Ammore Overo": i pasticcini portati ai giocatori granata a Casignano, dopo una colletta tra tifosi, per cercare di salvare il salvabile e incoraggiarli, durante la gestione Lombardi, erano piccoli, grandi gesti di chi non si rassegnava a vedere la Salernitana umiliata. Adesso è un'altra storia, adesso Hunt, di padre in figlio, è nello spogliatoio a cantare i cori della curva e la squadra granata a cantare i propri cori. Poi sbuca un pallone: "Rocco, palleggiamo". E lui risponde con il più simpatico dei "Wake Up".