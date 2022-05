Arechi discoteca a cielo aperto: scenografia Holliwood con "Trottolino amoroso"

Si chiama "Vattene Amore" ma per Salerno ed i salernitani è da sempre la canzone del trottolino. Sciarpata e altra scenografia da urlo per ringraziare, dentro una stella, Sabatini, Nicola, Iervolino, squadra e staff.

La seconda scenografia

Va in scena con le stelle di Holliwood e con la colonna sonora dei tempi del Vestuti. Di canzone in canzone, la miccia l'accende lo speaker dello stadio Arechi con le note di Vasco Rossi: "Io sono ancora qua". Poi l'apoteosi, la gratitudine di un popolo e la riconoscenza della Salernitana. Tutti si abbracciano, si baciano, piangono di gioia. Zortea si improvvisa dj, Iervolino ringrazia tutti e dice: "Ci avevo sempre creduto e l'avevo sognata così". I salernitani un po' meno ma ... vadA come vadA, la favola è sbocciata. Mascotte in campo e fuochi d'artificio all'esterno dello stadio. E' il Capodanno della Salernitana.