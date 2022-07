Salerno, è attraccata la nave da crociera "Rhapsody of the Seas"

Continuano ad arrivare navi da crociera alla Stazione Marittima di Salerno. Oggi - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stata la volta della Rhapsody of the Seas, un’imbarcazione di classe Vision della Royal Caribbean International.

Le caratteristiche

Servizi di bordo includono un servizio completo spa, due piscine, sei bar, una pizzeria, e un Ben e Jerry gelateria. La nave è lunga 264 metri, larga 32 metri,composta da un equipaggio complessivo di 765 persone e può trasportare fino a 2.435 passeggeri.