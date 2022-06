ACI Salerno si esalta nel week end nel ricordo di Augusto Partuini

Un fine settimana da protagonisti per l'Automobile Club Salerno nel weekend dal 4 al 5 giugno scorso. I piloti dell'ente di Via Vicinanza hanno ancora una volta esaltato il team sia sul circuito di Misano nella tappa romagnola dell'ACI Racing Weekend, sia a Policoro per il 6° Trofeo Mare e Motori Formula Challenge.

I risultati

Brillante sul circuito di Misano è la performance di Sabatino Di Mare, che si presenta come il leader indiscusso nella TCR DGS. Al volante della Cupra, il giovane pilota realizza una doppietta formidabile in quello che si può definire un riscatto per il driver che, dopo alcune difficoltà nei round precedenti, riconquista il successo meritatissimo vincendo gara 1 e gara 2 e con il bottino pieno ottenuto lascia Misano con la consapevolezza di poter ancora lottare per il titolo tricolore. Week end in netta progressione per Aldo Festante nel secondo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia, dove ha ottenuto la 5^ e la 9^ piazza nelle due gare del fine settimana romagnolo. Annullamento del tempo in qualifica per Aldo, che in gara ha portato a termine una decisa rimonta dal fondo dello schieramento al nono posto assoluto. In Gara 2, scattato dalla quinta fila in nona piazza, il talento campano ha invece guadagnato ben quattro posizioni ed ha chiuso gara 2 al 5° posto sotto la bandiera a scacchi. Buona anche la gara di Giovanni Leo al 6° Trofeo Mare e Motori Formula Challenge di Policoro. Il driver con licenza sportiva ACI Salerno conquista la terza piazza nel Gruppo E1ITA con la fidata Renault 51.6TURBO ed ottiene altresì il 12° posto nella classifica assoluta.