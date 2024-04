Salerno, parte il Laboratorio di "Scrittura Creativa"

Lo start è previsto per il giorno 8 aprile per il Laboratorio di Scrittura Creativa che si terrà presso il Centro Sociale ed Aggregativo Arbostella a Salerno, rivolto ai giovani under 35. Il preponderante uso di like, sms, post e tweet nei blog e nei social, assieme all’abbandono della buona pratica della lettura costante di libri e romanzi, rischiano di diseducare alla scrittura, nelle forme più disparate.

Il progetto

Con il Laboratorio di Scrittura Creativa sono stati pianificati esercizi, giochi e lezioni per indirizzare i partecipanti ad approcciarsi con successo alla stesura di temi, saggi, articoli di giornale, poesie, mail, biglietti di auguri, testi di canzoni, spot pubblicitari, C.V. dando così ai destinatari strumenti utili per gestire le diverse tipologie di sfide si che si presentano nella vita sociale e lavorativa. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del programma “Salerno Creativity & Work” ideato da Vincenzo Quagliano della QS & Partners; collaborano all’attuazione delle azioni del Laboratorio Daniele Plaitano della Coop. Soc. Fili D’Erba e il team della A.P.S. Avalon.

La curiosità

Il laboratorio ha inoltre l’obiettivo strategico di lanciare il primo Contest Creativo “Pensando Salerno”, all’ampliamento dell’attività di orientamento, all’emersione di idee innovative e alla creazione di nuove attività profit e no profit.

Gli orari

Gli interessati possono effettuare l’iscrizione entro giovedì 4 aprile al Centro Sociale Polifunzionale in Viale Giuseppe Verdi ad Arbostella, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle17.30 alle 20.30.