L'imprenditore digitale Maurizio Bollo rivoluziona la colazione all'italiana in un video

Un video per sdoganare che non esiste solo la colazione all'italiana. Questo l'obiettivo di Maurizio Bollo, imprenditore digitale e protagonista dello spot del bar Leodamia di cui è Ceo. La regia e la post-produzione sono state affidate a Mirko Manzo, per un lavoro totale a quattro mani.

Il racconto

Bollo, con il suo concept, vuole far capire che un buon cornetto o una buona colazione può essere vissuta durante tutto l'arco della giornata, e perché no, anche di sera: "Le idee si sono incrociate ed abbiamo dato vita a questa idea. Il mio obiettivo è stato quello di voler sdoganare una parte della pubblicità che secondo me ultimamente non si vedeva più, ovvero l'esagerazione, se così possiamo dire, rispetto alla classica colazione all'italiana, perché sempre più spesso vediamo importanti pubblicità per quanto riguarda magari il panino o la pizza, però per la colazione all'italiana, che possa essere anche il semplice cornetto, nessuno mai si era esposto. Per questo ho pensato di farlo capire alla mia clientela. A mio avviso, questo spot realmente distrugge tutte le barriere mentali rispetto al fatto che di mattina si mangi una brioche col caffè, e chiaramente la riproduzione durante l'arco della giornata, di tutto ciò che può essere il concetto della colazione all'italiana, perché sicuramente le persone pensano che magari mangiare un buon cornetto vale solo la mattina".

Il successo

Tutto è legato allo storico bar Leodamia: "E' il primo format a Salerno che ti permette di avere questo tipo di trattamento per quanto riguarda la colazione, soprattutto con prodotto di altissima qualità, perché vengono tutti fatti artigianalmente, dalle creme ai cornetti. Appunto, il bar Leodamia ti cambia la vita perché in verità ti fa rendere conto di quanto poi realmente possa cambiare la visione della colazione, e magari cambiare la visione di un bar senza dire "quello è un piccolo bar, non può fare cose grandi. Noi attraverso la nostra piccola attività a Salerno, storica caffetteria, siamo riusciti anche ad inserirci in quella fetta di mercato di ragazzi che cercano il bello. Comunque non rientriamo nei parametri del super-caffé della super-caffetteria che si trovano all'interno di un grande centro commerciale, o sul corso. Nonostante ciò siamo riusciti comunque a focalizzare l'attenzione dei clienti perché offriamo un prodotto diverso, è per questo che Leodamia ti cambia la vita, e cambia il modo di vedere la colazione, il cornetto, un dessert, ovvero ciò che fondamentalmente durante la giornata andiamo a servire", ha concluso Bollo.