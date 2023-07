Animazione in acqua e laboratori sulla differenziata: al via le domeniche in spiaggia con Salerno Pulita

Una domenica "differente", quella di ieri, con tanta gente al mare, al sole e sulle spiagge pulite. "Prima domenica di animazione e laboratori didattici con le ragazze ed i ragazzi della Newage che hanno fatto ballare in acqua i tanti salernitani che hanno deciso di trascorrere una giornata al mare. -raccontano da Salerno Pulita- E poi spazio ai laboratori con i bambini per spiegare loro le regole fondamentali della raccolta differenziata".

”Una domenica differente …..in spiaggia” si avvale della collaborazione di 15 animatori della New Age per far giocare i bambini la domenica mattina, dalle ore 10 alle 12. Prossimi appuntamenti per il 16, il 23 e il 30 luglio. Tre le spiagge libere interessate all’iniziativa: a Pastena quella adiacente al Polo Nautico, a Mercatello la spiaggia dell’ex lido comunale e in via Leucosia la spiaggia prima dell’Anffas.