Domenica di sole a Salerno: record di presenze, parcheggi pieni e traffico in tilt

Traffico in tilt e parcheggi pieni, oggi, a Salerno. Approfittando della bella giornata di sole primaverile, migliaia di persone sono giunte in città per trascorrere qualche ora all’insegna del relax e dello svago.

Folla e code di auto

Code di auto – come mostrano le foto di Antonio Capuano – si sono formate sul lungomare Trieste, in via Roma e nelle arterie principali d’ingresso al capoluogo. File anche davanti alle sbarre d’ingresso del grande parcheggio del sottopiazza della Libertà. Particolarmente affollate la Piazza della Libertà, tutto il lungomare e la spiaggia di Santa Teresa. Buona l’affluenza anche sul Corso. Tra la folla si sono notati anche i tanti turisti sbarcati oggi con la nave da crociera Arcadia.

