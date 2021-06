Super Next Gen Italia, una tappa anche all'accademia Tennis di Salerno

L'Accademia Tennis Salerno ospiterà dal 12 al 20 giugno 2021 (chiusura iscrizioni 7 giugno) una tappa del prestigioso circuito giovanile Super Next Gen Italia, riservato ad atleti ed atlete under 16 e under 18 e che mette in palio wild cards per tornei ITF juniors che si disputano in Italia

L'Accademia Tennis Salerno in collaborazione con il Fiore Club ospiterà dal 12 al 20 giugno 2021 (chiusura iscrizioni 7 giugno) una tappa del prestigioso circuito giovanile Super Next Gen Italia, riservato ad atleti ed atlete under 16 e under 18 e che mette in palio wild cards per tornei ITF juniors che si disputano in Italia.

I dettagli

È il più importante circuito giovanile italiano, e i due circoli stanno mettendo in campo un importante sforzo organizzativo per accogliere i tanti atleti che verranno da Campania, Calabria e Sicilia a contendersi la vittoria. L'occasione del torneo consentirà anche di mostrare ai partecipanti il meraviglioso territorio dei Picentini, noto ai più per il Festival del cinema per ragazzi di Giffoni, che racchiude bellezze naturali, cultura, eccellenze gastronomiche e adesso anche dei poli tennistici in grado di accogliere eventi di alto livello